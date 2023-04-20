«Чтобы не было утечки информации». С чем связан визит Столтенберга в Киев — Гетман 20 апреля, 14:58 NV Премиум Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Alina Yarysh)

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман в эфире Radio NV объяснил, зачем генсек НАТО Йенс Столтенберг приехал в Киев с необъявленным визитом.

«Мы понимаем, что это неслучайный приезд в нашу страну руководителя НАТО накануне Рамштайна. Вероятно, есть какие-то вопросы, которые нужно проговорить с нашим военно-политическим руководством в закрытой комнате, чтобы не было никакой утечки информации», — считает Гетьман.

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Какие именно вопросы — пока неизвестно, отмечает эксперт, но они точно касаются заседания в формате Рамштайн.

«Почему он приехал лично поговорить, а не по каким-то средствам связи? После скандала с утечкой информации, который произошел, иногда лучше поговорить глаза в глаза, чем даже очень защищенными средствами связи. Ибо кто знает, кто заботится о них. Они сами по себе не работают. Есть люди, которые их обслуживают, контролируют», — объяснил Гетьман.

Министр обороны Алексей Резников накануне заседания Контактной группы по обороне Украины на американской военно-воздушной базе Рамштайн в Германии заявил, что приоритет Украины сейчас — построение многоуровневой системы ПВО/ПРО в кратчайшие сроки.

Издание Financial Times сообщало, что Украина попросит о срочной передаче зенитных ракет к системам ПВО, опасаясь, что через «острый дефицит» Россия может приступить к широкомасштабным воздушным атакам.

Президент Владимир Зеленский также сообщил, какие решения Украина ожидает от предстоящей встречи в формате Рамштайн: «Ожидаем основательных решений, отвечающих перспективам на поле боя. <...> Агрессор должен проиграть. И это наша общая ответственность с партнерами — выиграть больше времени для мира, то есть быть максимально активными в обеспечении оружием и снарядами, чтобы ускорить нашу общую победу».

