Пять лет назад Украину признали аспирантом НАТО: как большая война с РФ изменила путь Киева к членству в Альянсе 9 марта, 07:16 Сюжет Церемония в штаб-квартире НАТО по случаю первой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину, 24 февраля 2023 (Фото:Прессслужба НАТО)

Пять лет назад, 9 марта 2018 года, Украина официально получила статус страны-аспиранта НАТО — формальное признание стремления получить полноценное членство в Альянсе. С тех пор евроатлантические устремления Украины драматически ускорило полномасштабное вторжение России.

Три страны-партнера НАТО официально задекларировали свое стремление к членству в Альянсе: это Босния и Герцеговина, Грузия и Украина.



NV напоминает, что такое статус страны-аспиранта НАТО и почему сегодня Украина настаивает на полноценном членстве в Альянсе без промежуточных шагов.

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Что такое статус аспиранта и как предыдущий отказ Украины в ее стремлении к НАТО подстегнул агрессию РФ

Статус аспиранта НАТО означает, что Альянс официально признал стремление Украины стать его членом. Статус важен для дальнейших шагов сближения с НАТО, в частности, таких как предоставление Плана действий по членству в Альянсе или запуск Интенсифицированного диалога — обсуждения со страной-партнером реформ, направленных на потенциальное членство.

Правда, в 2005-2008 годах Украина де-факто уже имела статус аспиранта Альянса.

«Сам статус «аспиранта» — это первая ступень, которую мы прошли давным-давно, где-то с 2002 года, когда в нашем законодательстве уже указывалась стратегическая цель членства в НАТО, — напоминал в марте 2018 года Владимир Горбач, политический аналитик Института Евроатлантического сотрудничества. — После этого, с 2005 по 2008 год, Украина имела фазу Интенсифицированного диалога с НАТО по вопросам членства и соответствующих реформ. Который в 2008 году завершился просьбой Украины о предоставлении Плана действий по членству [ПДЧ]».

Бухарестский саммит НАТО в 2008 году, где решался вопрос о предоставлении Киеву ПДЧ, стал судьбоносным для Украины. Тогда в столице Румынии шли ожесточенные дискуссии о перспективах членства Украины и Грузии. Для Владимира Путина это была первая возможность принять участие в саммите НАТО в статусе президента РФ — и уже тогда российский диктатор категорически возражал против принятия Украины в Альянс, называя это якобы "прямой угрозой безопасности России". В 2022 году Путин использовал эту же манипулятивную причину, чтобы развязать полномасштабное и открытое вторжение в Украину.

Вопреки возражениям Путина, страны НАТО тогда все же согласовали обещание о перспективе членства для Киева и Тбилиси по итогам саммита. "НАТО приветствует евроатлантические устремления Украины и Грузии по поводу членства в НАТО. Мы согласились, что эти страны будут членами НАТО», — озвучил текст итогового коммюнике Яап де Хооп Схеффер, на тот момент генсек Альянса. Он выразил уверенность, что это «начало процесса, который приведет к членству Украины в Альянсе». Среди стран, поддержавших такой курс Киева и Тбилиси, были США во главе с Джорджем Бушем-младшим.



Однако несмотря на все усилия администрации президентства Виктора Ющенко, ПДЧ Украина так и не получила. Саммит в Бухаресте сначала отложил это решение до декабря 2008 года, в итоге ни Украине, ни Грузии План действий по членству в НАТО так и не предоставили. Этот отказ был во многом обусловлен позицией Германии и Франции, которые, как выяснилось позже, опасались спровоцировать Путина. Уже в июне 2022 года бывший канцлер Германии Ангела Меркель признала, что в 2008 году намеренно блокировала движение Украины в НАТО и считает это правильным решением даже на фоне геноцидной войны, которую РФ все равно развязала против Украины. Меркель аргументировала свою позицию тем, что тогда «Украина не была той страной, которую мы знаем сейчас» — мол, реформаторские силы были расколоты и ею «управляли олигархи», а Путин счел бы предоставление Украине ПДЧ в НАТО «объявлением войны».

Однако такая попытка Берлина и Парижа «умиротворить» Путина не спасла от войны ни Киев, ни Тбилиси. Россия вторглась в Грузию уже через несколько месяцев после саммита в Бухаресте, в августе 2008 года, в Украину - после Революции Достоинства в 2014-м, а впоследствии и более масштабно в 2022 году. Более того, в декабре 2021 года Москва даже требовала от НАТО официально отозвать решение саммита в Румынии 14-летней давности, предусматривающее возможность членства Украины и Грузии. Поэтому сегодня многие мировые политики признают, что решение «затормозить» вступление Украины в НАТО в 2008 году было ошибкой.

Так, в марте 2023 года глава комитета по вопросам обороны в Бундестаге Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн заявила, что Меркель разделяет ответственность за войну России против Украины и раскритиковала ее позицию в отношении Украины и НАТО. Штрак-Циммерманн напомнила, что в 2008 году в Альянсе было много тех, кто выступал за скорейшее принятие Украины, но Германия и Франция выступили против, учитывая позицию России – и это «было большой ошибкой, которую тогда совершили французы и Ангела Меркель».

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в июле 2022 года также назвал ошибкой непредоставление ПДЧ Украине в 2008 году. «Это был неправильный сигнал для Путина», – считает Расмуссен.

Что дал Украине полученный в 2018 году статус аспиранта

Март 2018 года, когда Североатлантический альянс официально признал за Украиной статус страны-аспиранта НАТО, оставил в прошлом политическое «наследство» Виктора Януковича.

Придя к власти в 2010 году, Янукович добился изъятия из всех официальных документов упоминания о стремлении Украины присоединиться к НАТО, а Верховная Рада утвердила закон о внеблоковом статусе Украины. После этого Украина потеряла статус аспиранта НАТО.

Даже после победы Революции Достоинства Альянс в течение нескольких лет отказывался признавать за Украиной желание стать членом НАТО, ссылаясь на позицию украинской власти времен Януковича.

В июне 2017 года Верховная Рада отменила законодательные изменения, введенные режимом Януковича. Был принят закон, зафиксировавший возвращение курса Украины на вступление в Североатлантический альянс. Соответствующие изменения внесли в законы Украины Об основах внутренней и внешней политики и Об основах национальной безопасности Украины.

Наконец, лишь 9 марта 2018 года НАТО признало эту стратегическую цель Украины и с тех пор считает ее страной-аспирантом Альянса. Это произошло после встречи тогдашнего вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе с заместителем генсека НАТО Роуз Геттемюллер. Тогда Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что «от признания амбиций до членства долгий путь», но Украина преодолеет его, если будет целенаправленно преобразовываться "согласно демократическим, социальным, экономическим, политическим и, конечно, военным принципам и подходам НАТО».

Как год полномасштабного вторжения РФ изменил путь Украины к членству в НАТО

Полномасштабное вторжение России привнесло новые чрезвычайные реалии в отношения Украины и НАТО.

Во-первых, за минувший год украинское общество с невероятным единством сплотилось вокруг идеи членства Украины в Альянсе. "Одним из прямых последствий российского вторжения стал рост евроатлантических настроений украинцев, где фиксируются рекордные показатели за всю историю страны. Сегодня 87% поддерживают вступление Украины в Европейский Союз, 86% - в НАТО», — констатировала социологическая группа Рейтинг в феврале 2023 года по итогам новой волны своих опросов. Незадолго до большого вторжения России в начале 2022 года в Украине было около 60% сторонников членства в Альянсе.

Во-вторых, за год полномасштабного вторжения и с учетом опыта предыдущих восьми лет агрессии РФ Вооруженные силы Украины доказали, что являются одной из самых современных и мощных армий мира. А волна поставок западных вооружений в Украину, включая артиллерию калибров НАТО, еще больше приблизила ВСУ к военным стандартам Альянса. «В прошлом году Украина присоединилась к НАТО де-факто. Делаю все, чтобы в свое время это произошло де-юре», — констатировал в феврале 2023 министр обороны Украины Алексей Резников.

В-третьих, учитывая масштаб агрессии и захватнических амбиций РФ, Украина теперь настаивает на ускоренной процедуре своего вступления в НАТО, в которой даже ПДЧ потерял свое предыдущее значение. Тем более, что заявки Швеции и Финляндии на фоне вторжения РФ были рассмотрены максимально быстро. «Если бы Украине предложили ПДЧ до 24 февраля, мы были бы максимально удовлетворены этим решением, были бы счастливы и считали бы, что выполнили требование нашей Конституции и это единственное правильное решение. Сегодня предложение ПДЧ в рамках НАТО будет равнозначно решению Бухарестского саммита 2008 года», — заявила летом 2022 года вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, настаивая на полном членстве Украины в Альянсе.

30 сентября президент Владимир Зеленский объявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Документ подписали президент, а также премьер Денис Шмыгаль и глава Верховной Рады Руслан Стефанчук. Эту заявку обсудили на знаковом саммите Альянса, который состоялся 29-30 ноября в румынском Бухаресте на уровне министров иностранных дел стран НАТО. По словам вице-премьера Стефанишиной, после такого шага Украины у многих стран, прежде всего США, «было много эмоций», однако никто не сказал Украине нет. «Фактически все 30 стран НАТО по итогам встречи в Бухаресте официально подтверждают, что Украина будет членом НАТО и заявку Украины официально рассмотрят - то, на что мы не рассчитывали. Теперь наша главная задача – воплотить это решение на саммите НАТО в Вильнюсе в июле [2023 года]», – сказала Стефанишина. Она также пояснила, что решение Украины подать заявку на вступление в НАТО приняли «не для того, чтобы закончить эту войну или спасти Украину» — это стратегическое решение на послевоенное время.



Впрочем, чиновники НАТО пока продолжают высказываться о членстве Украины очень осторожно. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что в настоящее время Североатлантический альянс сконцентрирован на военной помощи Украине, а не на ее вступлении. Он также уверен, что членство Украины в НАТО следует обсуждать только после ее победы над Россией. «Если Украина не одержит победу как независимое, суверенное государство, тогда, конечно, вопроса членства совсем не будет на столе, потому что у нас не будет больше кандидата на членство в лице Украины», — заявил Столтенберг по итогам саммита в Бухаресте осенью 2022 года.

Кроме того, 24 февраля издание The Wall Street Journal сообщило, что Франция, Великобритания и Германия якобы предложили Украине заключить договор, который ускорит ее сближение с Североатлантическим Альянсом. Этот гипотетический договор может открыть Украине доступ к западной военной технике. В то же время, он не означает, что Украина станет членом Альянса, но обязывает Киев начать мирные переговоры с Москвой.