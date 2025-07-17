Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Он уточнил, что пока неясно, будет ли Умеров секретарем СНБО, либо же заместителем.

При этом он добавил, что ситуация по этому вопросу еще может измениться, так как продолжаются обсуждения.

Также Железняк со ссылкой на источники сообщает, что Умеров не станет послом в США, так как такую кандидатуру не согласовали в Вашингтоне.

Ранее источники NV сообщали, что кадровые перестановки в правительстве продлятся два дня: 16 июля Рада будет увольнять премьера и министров, а в четверг, 17 июля, будет назначать новых.

Возглавить правительство президент Украины Владимир Зеленский предложил Юлии Свириденко — первому вице-премьер-министру, министру экономики Украины.

Денис Шмыгаль работал премьер-министром Украины с 4 марта 2020 года — дольше всех его предшественников на этом посту. Исторический рекорд Украины он побил еще в феврале 2024 года, когда проработал на посту более 1460 дней, побив рекорд Николая Азарова (возглавлял Кабмин с марта 2010 по январь 2014 года).