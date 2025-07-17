Послом в США может стать Стефанишина, а не Умеров, как предполагали ранее (Фото: Коллаж NV / Olga Stefanishyna / Рустем Умеров / Rustem Umerov / Facebook)

Почему бывшая вице-премьер-министр Ольга Стефанишина может стать послом Украины в США, а не министр обороны Рустем Умеров , как считалось ранее, и как эту замену воспримут в США, в эфире Radio NV рассказал Владислав Фарапонов, глава Института американистики.

Владислав Фарапонов глава Института Американистики

Я думаю, что публично с американской стороны, с позиции администрации, это никак не будет коммуницироваться, потому что это дело Украины — определиться все же с кандидатурой.

Но то, что американская сторона должна предоставить разрешение, то есть агреман, это однозначно.