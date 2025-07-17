После вчерашней отставки Кабмина Дениса Шмыгаля в четверг, 17 июля, Верховная Рада назначила новый состав правительства. Кабмин возглавила Юлия Свириденко , которая до сих пор занимала должность первого вице-премьер-министра, министра экономики Украины.

Накануне Рада уволила правительство Дениса Шмыгаля в полном составе, а сегодня парламент голосует за назначение нового Кабмина.

Ряд министров сохранили свои позиции, некоторые потеряли их, несколько министерств были переформатированы. Шмыгаль возглавил Минобороны Украины вместо Рустема Умерова.

Вечером 16 июля фракция Слуга народа провела заседание с участием президента Владимира Зеленского, на котором депутатам президентской партии озвучили кандидатуры в новый состав Кабмина:

Юлия Свириденко — премьер-министр Украины;

Михаил Федоров — первый вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации;

Алексей Кулеба — вице-премьер-министр — министр развития инфраструктуры и территорий;

Тарас Качка — вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

Денис Шмыгаль — министр обороны;

Матвей Бедный — министр молодежи и спорта;

Герман Галущенко — министр юстиции;

Светлана Гринчук — министр энергетики;

Денис Улютин — министр социальной политики, семьи и единства Украины;

Наталья Калмыкова — министр ветеранов Украины;

Игорь Клименко — министр внутренних дел;

Оксен Лисовой — министр образования и науки;

Виктор Ляшко — министр здравоохранения;

Сергей Марченко — министр финансов;

Андрей Сибига — министр иностранных дел;

Алексей Соболев — министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;

министр культуры — должность пока вакантна.

Должность министра Кабинета министров, которую занимал Олег Немчинов, ликвидируют. Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины присоединяют к Минобороны, а его глава Герман Сметанин возглавит Укроборонпром. Подозреваемый в коррупции Алексей Чернышев лишился должности, а его Министерство национального единства присоединяют к другому ведомству.

Рустем Умеров, который работал министром обороны, должен был быть назначен на роль посла в США. Однако, по данным нардепа Ярослава Железняка, в Вашингтоне предварительно не согласовали его кандидатуру, поэтому послом в США поедет Ольга Стефанишина, которая потеряла кресло вице-премьера по евроинтеграции. Умеров, по данным Железняка, может быть назначен в СНБО.

NV следил за новым днем правительственных назначений в Верховной Раде.

Заседание Рады 17 июля и назначение нового Кабмина — главное

16:41 Президент Владимир Зеленский поблагодарил нардепов, которые поддержали назначение нового правительства. Он сообщил, что в понедельник будет обновлен корпус украинской дипломатии.

16:19 Рада назначила Дениса Шмыгаля министром обороны. Алексей Гончаренко сообщил, что «за» голосовали 267 нардепов.

15:49 Верховная Рада переназначила Андрея Сибигу министром иностранных дел, сообщил Ярослав Железняк. Решение поддержал 271 нардеп.

15:17 Верховная Рада проголосовала за назначение нового правительства.

Нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко сообщил, что «за» голосовали 253 нардепа, он выступил против.

Теперь ожидается отдельное голосование за министра иностранных дел и министра обороны.

Фото: МОКАН / Telegram

15:06 В Раде начался этап рассмотрения кандидатов в министры, Свириденко выступает с речью об их кандидатурах

14:34 Свириденко назвала приоритетные шаги на первые шесть месяцев работы своего правительства

В первом заявлении после назначения новый премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что правительство под ее руководством берет курс на военную, экономическую и социальную самодостаточность Украины.

«Для меня большая честь возглавить украинское правительство сегодня. Наше правительство берет курс на самодостаточность: военную, экономическую и социальную. Моя главная цель — реальные положительные результаты, которые каждый украинец почувствует в своей жизни. Война не дает права на промедление. Мы должны действовать быстро и решительно. Наши приоритетные шаги в первые 6 месяцев — это качественное обеспечение армии, увеличение собственного производства оружия и повышение технологичности войска», — написала Свириденко в сети Facebook.

Она добавила, что правительство приложит все усилия для поддержки украинских предпринимателей, в частности, нужна комплексная дерегуляция, остановка несанкционированного давления на бизнес, ускорение большой приватизации и дальнейшее внедрение эффективных механизмов поддержки.

«Мы уже начали работу над оптимизацией государственного аппарата и берем курс на полный аудит расходов с целью их сокращения», — заявила она.

14:06 "До конца сентября — важный период". Почему Стефанишина, а не Умеров станет послом в США, и что главное в отношениях с Вашингтоном — американист

Почему бывшая вице-премьер-министр Ольга Стефанишина может стать послом Украины в США, а не министр обороны Рустем Умеров, как считалось ранее, и как эту замену воспримут в США, в эфире Radio NV рассказал Владислав Фарапонов, глава Института американистики.

13:52 Юлия Свириденко официально внесла перечень министров своего правительства на рассмотрение Рады. Он совпадает с тем, который был обнародован вчера после заседания фракции Слуга народа с участием Владимира Зеленского. В списке нет глав МИД (Андрей Сибига) и Минобороны (Денис Шмыгаль), поскольку их кандидатуры вносит президент.

13:30 Зеленский назначил Стефанишину уполномоченной по сотрудничеству с США и предложил послом в Вашингтон

Кандидатуру Ольги Стефанишиной в качестве посла Украины в США еще должна утвердить американская сторона. До того, «чтобы не терять темпа в отношениях с Америкой», Зеленский назначил ее уполномоченной президента по вопросам развития сотрудничества с США.

В правительстве Шмыгаля Стефанишина работала вице-премьером по вопросам евроинтеграции.

13:25 «Ожидаю более реалистичного подхода к социальной политике»: Зеленский в Раде озвучил задачи для нового правительства Свириденко

Офис президента обнародовал полный текст сегодняшнего выступления Зеленского в Верховной Раде, ключевые тезисы:

Назвал главным ожиданием от правительства Свириденко увеличение собственного производства вооружений. «Сейчас из всего оружия в руках наших воинов около 40% сделано в Украине. За полгода должно быть не менее 50%», — сказал Зеленский.

Заявил, что обновленное правительство « должно провести аудит всех договоренностей, соглашений, меморандумов с партнерами в сфере обороны, оборонного производства, всех программ устойчивости, чтобы выполнить договоренности на 100% в интересах Украины».

должно провести аудит всех договоренностей, соглашений, меморандумов с партнерами в сфере обороны, оборонного производства, всех программ устойчивости, чтобы выполнить договоренности на 100% в интересах Украины». Анонсировал « новые соглашения с США, которые усилят позиции Украины и ради которых нам нужны изменения в дипломатической работе с Америкой».

новые соглашения с США, которые усилят позиции Украины и ради которых нам нужны изменения в дипломатической работе с Америкой». Призвал « гарантировать нашим воинам уверенность в обеспечении сил обороны»

Озвучил три задачи для увеличения внутреннего экономического потенциала Украины . «Первое — максимальная дерегуляция и ликвидация любых бюрократических преград, ненужных государству институтов или функций просто дублирующих. Второе — максимальное освобождение общественных сил Украины и привлечение потенциала ради экономического роста в Украине. Третье — справедливость, то есть во многом другие, более сильные подходы к наказанию тех, кто посягает на украинскую государственность и кто ворует украинский потенциал».

Поблагодарил Свириденко « за эффективную программу поддержки украинского производства и украинского предприятия» на прошлой должности первого вице-премьера — министра экономики.

Заявил, что ожидает программы правительственных шагов « как можно быстрее» и ее выполнения « в ежедневном режиме.

Пообещал усилить переговорное направление « для справедливого завершения войны и обеспечения реальной безопасности Украины».

Рассчитывает на то, что Силы обороны и безопасности Украины « будут и в дальнейшем получать весь необходимый ресурс для защиты нашего государства».

будут и в дальнейшем получать весь необходимый ресурс для защиты нашего государства». Ожидает продолжения цифровизация всех процессов и государственных сервисов, а также « более конкретного наполнения» программ поддержки ветеранов и семей украинских воинов.

более конкретного наполнения» программ поддержки ветеранов и семей украинских воинов. Ожидает от правительства упорядочения при значительно более реалистичном подходе к социальной политике в Украине.

Поблагодарил прошлый состав украинского правительства во главе с Денисом Шмыгалем. «Спасибо большое, Денис, за то, что прошли этот путь, прошли именно так — прошли достойно», — сказал президент.

12:53 22 июля Рада проведет заседание «по американской тематике», анонсировал нардеп Ярослав Железняк

12:10 Профильные комитеты поддержали кандидатуры Андрея Сибиги на должность главы МИД и Дениса Шмыгаля на роль министра обороны

Соответствующие решения утвердилипарламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки (11 за Шмыгаля, 4 воздержались) и парламентскийкомитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества (единогласно за Сибигу).

11:50 Рада назначила Юлию Свириденко новымпремьер-министром Украины

«За» проголосовали 262 народных депутата, про фракциям:

Слуга народа — 201

Евросолидарность — 0

Батькивщина — 0

Голос — 1

Видновлення — 10

За будущее — 12

Довира — 15

Платформа за жизнь и мир — 15

11:25 Сейчас в Раде выступает Юлия Свириденко, она отвечает на вопросы депутатов в присутствии президента Владимира Зеленского

11:20 Зеленский в Раде резко ответил Гончаренко на упрек относительно сроков службы

«[Украинские военные] вернутся домой, когда мы победим врага, а это Путин. Врагов внутри нашей страны нет. И вы не становитесь на эту сторону», — заявил Зеленский Гончаренко.

«Наши герои заслуживают качественных ротаций. [Они возможны], когда такие, как вы, будете на фронте помогать им, а не только здесь», — добавил президент.

11:05 Владимир Зеленский выступил в Раде, представив кандидатуру Юлии Свириденко на должность премьера

Его выступление не транслировали, основные тезисы речи изложил нардеп Железняк:

Зеленский поблагодарил Шмыгаля за работу .

Заявил, что правительство должно провести аудит всех договоренностей с партнерами по обороне, всех программ устойчивости

Анонсировал новые соглашения с США и потребность изменений в дипломатической работе с США

Поблагодарил Свириденко за « кэшбек » и «1000 Зеленского »

Анонсировал продолжение цифровизации всех процессов

Заявил о подготовке нового уровня оборонного сотрудничества с партнерами

Заявил, что « с целью полной реализации» этих целей вносит кандидатуру Юлии Свириденко на должность премьера

Зеленский выступает в Верховной Раде, 17 июля 2024 / Фото: Ярослав Железняк

10:44 Профильный комитет Рады по организации государственной власти поддержал назначение Юлии Свириденко на должность премьер-министра (за — 16,воздержались — 4), сообщил Железняк. Далее решение о ее назначении должна принять Рада.

10:38 "Умеров не справился". Почему военные не ожидают изменений от Шмыгаля и что принесет объединение Минобороны з Минстратегпромом — OSINT-аналитик

Чего украинские военные ожидают от смены министра обороны - с Рустема Умерова на Дениса Шмыгаля, - в эфире Radio NV рассказал Виталий Кононученко, OSINT-аналитик, военный обозреватель Зеркала недели.

10:11 По информации Ярослава Железняка, уволенный с должности министра обороны Рустем Умеров не поедет послом в США, а останется в Украине и будет работать в СНБО. «Правда пока неизвестно, или на секретаря [СНБО] или на заместителя. Ну или очередным советником президента», — предположил Железняк.

Ольга Стефанишина, по данным Железняка, будет работать послом в США — вероятно из-за того, что кандидатуру Умерова как посла предварительно не согласовали в Вашингтоне.

10:01 В Раде зарегистрированы президентские проекты постановлений о назначении ЮлииСвириденко премьер-министром Украины, АндреяСибиги - главой МИД, Дениса Шмыгаля - министром обороны. Кандидатуры на эти должности, согласно законодательству Украины, подает президент Украины.

09:35 Нардеп Железняк обнародовал более подробный ориентировочный план работы Рады и голосований за состав нового правительства

Голосование по назначению Юлии Свириденко премьер-министром Украины ожидается в промежутке между 10:30 и 12:00.

За весь состав правительства с представлением кандидатур будут голосовать в период 14:00 - 18:00. Утверждение почти всех министров будут голосовать «пакетом», по министру обороны (Денис Шмыгаль) и министру иностранных дел (Андрей Сибига) проведут отдельные голосования.

08:48 Послом Украины в США может стать не Рустем Умеров, а Ольга Стефанишина, экс-вице-премьер по вопросам евроинтеграции, сообщает Ярослав Железняк. По его словам, причиной такой замены может быть проблема согласования кандидатуру посла со стороны американской стороны.

08:02 Нардеп Ярослав Железняк напомнил, как Рада сегодня будет назначать новое правительство Украины:

в 9:45 состоится заседание профильного комитета Рады по вопросам государственности, который должен одобрить и рекомендовать совету новые назначения;

затем начнется рассмотрение назначений Юлии Свириденко как премьер-министра, нового состава правительства, отдельно глав МИД и Минобороны ( поскольку президент Украины, а не премьер-министр, вносит кандидатуры министра обороны и министра иностранных дел для утверждения Радой — прим. ред.);

поскольку президент Украины, а не премьер-министр, вносит кандидатуры министра обороны и министра иностранных дел для утверждения Радой — прим. ред.); по оценке Железняка, до 16:00—17:00 все голосования должны быть завершены.

«Теоретически, еще должны утвердить программу действий правительства. Но это можно сделать позже», — добавил нардеп.

06:08 Зеленский подал в Раду кандидатуру Свириденко на должность премьер-министра