САП начала уголовное производство в отношении Ольги Стефанишиной по ч. 2 ст. 364 УК Украины (Фото: Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции / Facebook)

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство относительно экс-вице-премьер-министра и экс-главы Минюста Ольги Стефанишиной — по подозрению в злоупотреблении властью или служебным положением.

Об этом 16 июля заявил нардеп из фракции Европейская солидарность Алексей Гончаренко.

По его словам, в ответ на его запрос в Национальном антикоррупционном бюро ему сообщили, что уголовного производство относительно Стефанишиной начато по ч.2 ст. 364 УК Украины — злоупотребление властью или служебным положением, повлекшем тяжкие последствия.

«Производство было открыто 11 июня 2025 года. Досудебное расследование проводят детективы НАБУ», — написал Гончаренко.

Как напоминает нардеп, такой статьей УК предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, а также в виде уплаты штрафа от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

4 июня Украинская правда опубликовала расследование, согласно которому АРМА определило компанию для управления Дома профсоюзов в Киеве, которая может быть связана с бывшим мужем Стефанишиной. В расследовании говорилось, что это уже четвертый дорогостоящий актив, который получила одна компания. Стефанишина заверила, что не имеет отношения к деятельности бывшего мужа.

В НАБУ позже подтвердили, что уголовное производство открыли по факту возможного злоупотребления служебным положением сотрудников АРМА на основании расследования УП.

Ранее в опубликованной 27 июня статье Hromadske сообщалось, что в октябре 2022-го мать вице-премьера и главы Минюста Ольги Стефанишиной Надежда Кравец приобрела трехкомнатную квартиру площадью около 100 кв. м в ЖК Львовская площадь в центре Киева. Причем, как утверждали эксперты, сделка была проведена по заниженной цене.

По информации журналистов, официально Кравец купила квартиру за 3 042 692 грн (около $83 205 на момент покупки). При этом, как говорят специалисты, минимальная цена от застройщика на трехкомнатные квартиры в ЖК Львовская площадь в тот период стартовала от 12 млн гривен ($300 110).

Как пишет Hromadske, в итоге Кравец удалось купить жилье в этом ЖК почти вчетверо дешевле рыночной стоимости.

При этом, как отметили журналисты, в декларации вице-премьера Стефанишиной не указана эта квартира матери, хотя она задекларировала другую квартиру матери в Киеве площадью 74 кв. м.

3 июля в интервью проекту Bihus.Info Стефанишина рассказала, что ее родители вложили деньги в квартиру в ЖК Львовская площадь в Киеве еще в 2019-м, когда там квадратный метр стоил 29 тысяч гривен.

По этой причине, утверждала министр, ее родители купили элитное жилье почти вчетверо ниже рыночной цены.

В подтверждение своих слов Стефанишина показала журналистам договор, в котором подтверждается, что ее родители инвестировали в квартиру еще в 2019 году — причем в рассрочку.

Более того, чиновница сказала, что фирмы отца, в которых также работала ее мать, в последние годы и в самом деле не приносят больших доходов, но в то же время бизнес раньше «был прибыльным», а деньги на недвижимость накоплены с тех пор.