Встретил Сунак. Зеленский прилетел в Великобританию 8 февраля, 12:29 Риши Сунак встретил Зеленского в Великобритании (Фото:Rishi Sunak/Twitter)

Самолет с президентом Украины Владимиром Зеленским приземлился в Великобритании в среду, 8 февраля. Об этом пишут BBC и CNN.

Как сообщает телеканал, транспортный самолет Королевских Военно-воздушных сил Британии C-17, на борту которого находится Зеленский, приземлился в аэропорту Станстед на севере Лондона.

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BBC публикует фото его посадки.

Фото: BBC

«Добро пожаловать в Великобританию, президент Владимир Зеленский», — написал в Twitter премьер-министр Риши Сунак.



О неанонсированном визите Зеленского в Британию сообщили на Даунинг-стрит утром. Там он встретится с Сунаком, украинскими военными и королем Чарльзом ІІІ.

Среди прочего, с премьером обсудит расширение обучения украинских сил в Британии. По словам Сунака, оно коснется пилотов истребителей и морскую пехоту. Лондон также планирует объявить о предоставлении Киеву дальнобойного оружия.

Это будет первый визит Зеленского в Британию после начала развязанной Россией полномасштабной войны и второй — за границу. В конце декабря 2022 года президент Украины посетил США, а на обратном пути — Польшу.

