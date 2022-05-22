Второй раз за неделю. Зеленский провел разговор с премьером Британии Джонсоном 22 мая, 23:22 Цей матеріал також доступний українською Борис Джонсон и Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в воскресенье, 22 мая. Об этом он сообщил во время своего нового видеообращения.

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По словам Зеленского, среди прочего, он рассказал британскому премьеру о встрече с президентом Польши Анджеем Дудой.

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«Рассказал Борису о переговорах, ситуации на поле боя. Ищем, как увеличить объем нашего экспорта прежде всего агропродукции, а также объем импорта бензина в Украину», — заявил глава государства.

Разговор лидеров Украины и Британии был вторым за неделю. 19 мая они обсудили предоставление дополнительной военной помощи Киеву. Джонсон сказал Зеленскому, что она будет включать в себя дальнобойную артиллерию, беспилотники и противокорабельные ракеты.

Президент Польши Анджей Дуда приехал в Украину с визитом 22 мая и стал первым из мировых лидеров, лично выступивших в Верховной Раде после начала войны; Джонсон выступил перед парламентом онлайн 3 мая. В частности, Дуда заявил, что украинцы в Польше – «не беженцы, а наши гости», и заверил, что сделает все для членства Украины в ЕС. Зеленский анонсировал внесение в Раду законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши.



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