«Вы — не беженцы, вы — наши гости». Что сказал президент Польши Анджей Дуда во время выступления в Верховной Раде

22 мая, 13:57
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Президент Польши Анджей Дуда выступил в Верховной Раде Украины (Фото:Железный нардеп/Telegram)

Президент Польши Анджей Дуда выступил в Верховной Раде Украины (Фото:Железный нардеп/Telegram)

22 мая президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев и выступил с речью в Верховной Раде Украины.

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В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности выделили основные положения из речи польского президента.

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Вот что сказал Анджей Дуда:

«Польский народ благодарит вас за ваше сопротивление, отвагу и защиту Родины».

«После Бучи, Бородянки и Мариуполя с Россией нельзя иметь никаких дел».

«Вы — украинцы. Вы — не беженцы. Вы — наши гости. Мы сделаем все, чтобы Украина стала членом Европейского Союза».

«Никто не сможет нарушить наше единство. Ни враждебно настроенные политики, ни иностранные агенты, ни жюри на Евровидении».

Также сегодня президент Украины Владимир Зеленский анонсировал внесение в Верховную Раду законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши. Это произойдет в ближайшее время.

Редактор: Мария Молодковец

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Теги:   Польша Верховная Рада Украина-Польша Анджей Дуда Война России против Украины

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