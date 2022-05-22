Зеленский анонсировал внесение в Верховную Раду законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши 22 мая, 13:05 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал внесение в Верховную раду законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши.

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Об этом сообщила постоянный представитель парламента в Конституционном суде Ольга Совгиря.

По ее словам, такой законопроект могут быть внесены уже в ближайшее время.

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Президент Польши Анджей Дуда приехал в Киев и выступает в Верховной Раде Украины. Выступление польского президента встретили аплодисментами стоя.

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