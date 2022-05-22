Зеленский анонсировал внесение в Верховную Раду законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши

22 мая, 13:05
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Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал внесение в Верховную раду законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши.

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Об этом сообщила постоянный представитель парламента в Конституционном суде Ольга Совгиря.

По ее словам, такой законопроект могут быть внесены уже в ближайшее время.

Видео дня

Президент Польши Анджей Дуда приехал в Киев и выступает в Верховной Раде Украины. Выступление польского президента встретили аплодисментами стоя.

Редактор: Мария Молодковец

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Теги:   Польша Верховная Рада Законопроект Украина-Польша Владимир Зеленский

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