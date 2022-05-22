«Дружба космического масштаба». РФ разрушила «хранилище» противоречий между Украиной и Польшей — Зеленский 22 мая, 18:13 Цей матеріал також доступний українською Анджей Дуда и Владимир Зеленский (Фото:Александр Корниенко/Facebook)

Между Украиной и Польшей 24 февраля Россия разрушила «хранилище» прошлых противоречий. Они больше не имеют силы, когда есть угроза выживанию народов Европы, заявил президент Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде 22 мая.

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Он подчеркнул, что вместе с польским лидером Анджеем Дудой стремились к пониманию между украинцами и поляками и планировали построить Мемориал примирения на общей границе стран.

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«Но украинские границы перешли те, кто хочет других мемориалов. И посвященных совсем не миру. 24 февраля изменило все. Изменило наши народы. Изменило наши страны.[…] Мы защищаем общую для нас вселенную под названием „Свобода и независимость“ во времена, когда кто-то совершает варварства космического масштаба. Такого же масштаба сегодня достигает понимания, взаимодействия, дружбы и братства Украины и Польши», — заявил Зеленский.

Президент добавил: Украина и Польша выбрали один путь, а он и Дуда понимают друг друга с полуслова, как и правительства стран.

Президент Польши Анджей Дуда приехал в Украину с визитом 22 мая и стал первым из мировых лидеров, лично выступивших в Верховной Раде после начала войны. В частности, он заявил, что украинцы в Польше — «не беженцы, а наши гости» и заверил, что сделает все для членства Украины в ЕС. Зеленский анонсировал внесение в Раду законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши.

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