«Ваша любовь к Украине остановила их». Джонсон выступил со знаковой речью в Раде и обратился к украинцам — главные тезисы 3 мая, 15:38 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Президент Владимир Зеленский присутствовал в Раде во время речи Бориса Джонсона, 3 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сегодня, 3 мая, выступил с онлайн-речью в Верховной Раде. Он стал первым мировым лидером, который обратился в таком формате к украинским депутатам с начала российского вторжения в Украину.

Война России против Украины — главные события 3 мая

Выступление Джонсона в Раде стало ответным шагом на обращение Владимира Зеленского к Палате общин 8 марта, которое в британских СМИ впоследствии назвали «исторической речью».



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Борис Джонсон посетил Киев 9 апреля, а в своем сегодняшнем выступлении заявил о новом пакете оборонной военной помощи Украине от правительства Великобритании на сумму 300 млн фунтов стерлингов. Часть оборудования отправится в Украину уже в ближайшие недели. Согласно информации британского правительства в новый пакет будут входить:

средства радиоэлектронной борьбы,



контрбатарейная радиолокационная система,

генераторы помех GPS,

тысячи приборов ночного видения,

системы для подъема тяжеловесных грузов, предназначенные для логистической поддержки украинских сил;

партия ( «более дюжины») новых специализированных автомобилей Toyota Landcruisers для защиты гражданских лиц на востоке Украины и эвакуации мирных жителей из прифронтовых районов — в ответ на запрос украинского правительства.

Обращение британского премьера к украинским депутатам прозвучало на фоне нового знака поддержки Лондона: 29 апреля свою работу в Киеве возобновило посольство Великобритании.

Речь Джонсона в парламенте вместе с депутатами лично слушал президент Украины Владимир Зеленский, после чего он поблагодарил премьера Британии в отдельном обращении с трибуны Рады. Зеленский появился в парламенте впервые с начала вторжения РФ в Украину.

Речь Бориса Джонсона в Верховной Раде 3 мая: главные цитаты и тезисы

Россия подвергла варварской атаке вашу свободу. Путин продолжает свою незаконную кампанию против украинской земли. Его солдатам уже нет оправдания из-за того, что они якобы не знают, что делают. Они совершают военные преступления, их зверства растут. Мы делаем все, чтобы они были привлечены к ответственности.

В этот момент неизвестности и дальнейшего страха и сомнения в нашем будущем я хочу передать вам одну весть: Украина победит! Украина будет свободна.

Ваші діти та онуки переповідатимуть, як українці навчили цілий світ, що брутальна потуга агресора нічого не може заподіяти проти моральної сили народу, який обрав свободу. Вони скажуть, що українці своєю стійкістю, жертовністю довели, що гармати і танки не можуть придушити націю, що бореться за свою незалежність. Ось чому я знаю і вірю, що Україна переможе.

Миф путинской непобедимости, неодолимости развеян как дым. В то время как ваша страна стоит, словно крепость. Путинская военная машина споткнулась и разбилась о ваш патриотизм. Ваша любовь к Украине остановила их. Это звездный час Украины, который останется в памяти будущих поколений.

Ваши дети и внуки скажут, как украинцы научили мир тому, что брутальная сила агрессора ничего не значит против моральной силы народа, избравшего свободу. Они расскажут, что украинцы своей стойкостью, жертвенностью доказали, что пушки и танки не могут подавить борющуюся за свою независимость нацию. Вот почему я знаю и верю, что Украина победит.

Киев — столица государства, обладающего высшей степенью отваги в 21 веке. Вы показали историческую ошибочность путинских взглядов. когда руководитель опирается на страх, когда он совершает мошенничество на выборах, когда прячет за решетку своих критиков, когда он окружен льстивыми блюдолизами — он допускает катастрофическую ошибку. […] Вы видите остатки обгоревших танков и машин, что является доказательством его величайшей ошибки, вторжения в Украину. И это лучшая реклама демократии.

Путин хотел завладеть Киевом, но когда сюда приехал я, то увидел настоящих хозяев страны и города. Я знаю о той тяжелой цене, которую украинцы уже заплатили и еще платят за свой героизм.

Как минимум каждый четвертый украинец был вынужден покинуть свой дом, две трети украинских детей стали беженцами. Никто со стороны не вправе говорить о том, как разрешить этот конфликт. Свой голос должна возносить Украина. Не может быть никаких уступок и компромиссов перед лицом Владимира Путина.

Мы ваши друзья, но нам следует должны очень скромно говорить о событиях 2014 года — именно тогда началось вторжение, тогда забрали Крым и началась битва за Донбасс. Правда состоит в том, что мы слишком медленно начали понимать, что произошло в 2014 году. Мы не поняли этого сразу и не смогли наложить достаточные санкции на Владимира Путина. У нас больше нет права на повторение этой ошибки.

Вы хозяева своего будущего и никто не имеет права навязывать вам свои мысли и представления о будущем Украины. Мы в Великобритании пойдем за вами. Вы будете идти вперед, а мы ваши преданные друзья — и мы этим гордимся. Я горжусь тем, что наша посол Мелинда Симонс вернулась работать в Киев.

Цель нашего нового пакета поддержки на 300 млн фунтов стерлингов — укрепить Украину в такой мере, чтобы больше никто не осмелился покушаться на нее.

В Британии украинские флаги сейчас везде. Есть много причин, почему ваша страна вызывает такую симпатию у британцев. Это конфликт, в котором нет двойной морали, нет сомнений, кто прав. Вы восстали против убийственной агрессии Путина, вы защищаете свое право на самоопределение против безумного путинского реваншизма. Это демократия против тирании, это свобода против притеснений, это право против бесправия, добро против зла. И именно поэтому Украина должна победить и Украина победит. Мы сделаем все, что можем и все, что нужно, чтобы Украина снова предстала как суверенная, независимая страна, которой ничего не угрожает. Слава Украине!

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