Артиллерия, беспилотники и ракеты. Джонсон рассказал Зеленскому о дополнительной военной помощи Украине 19 мая, 16:43 Цей матеріал також доступний українською Борис Джонсон и Владимир Зеленский в Киеве 9 апреля 2022 года (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили предоставление дополнительной военной помощи Украине.

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Как сообщает пресс-служба британского правительства, Зеленский рассказал Джонсону о ситуации на Донбассе, борьбе за освобождение суверенной территории Украины и противодействие российской дезинформации. Также собеседники обсудили ход переговоров и договорились активизировать работу с иностранными партнерами, среди которых США, Франция и Германия, для обеспечения «долгосрочной архитектуры безопасности» Украины.



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«Премьер-министр подчеркнул свое немеркнущее восхищение отважными защитниками Мариуполя и призвал Россию с достоинством и уважением относиться к военнопленным», — сказано в сообщении.

Джонсон сказал Зеленскому, что дополнительная военная помощь Украине будет включать дальнобойную артиллерию, беспилотники и противокорабельные ракеты.

Также британский премьер выразил обеспокоенность глобальными последствиями незаконного вторжения и «трусливой и безрассудной блокады президентом Путиным черноморских портов Украины». Зеленский и Джонсон обсудили варианты разблокирования важнейших морских и наземных путей для экспорта украинского зерна.

Президент Украины в своем Twitter написал, что рассказал Джонсону о ходе боевых действий и операции по спасению военных с Азовстали, обсудил с ним военную поддержку, пути экспорта украинской сельхозпродукции и импорта топлива в Украину.

Ранее в правительстве Британии сообщали, что Украина получит военную помощь еще на 1,6 млрд долларов. Борис Джонсон призывал укрепить Украину настолько, чтобы российское вторжение больше никогда не повторилось.

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