«Доберитесь до Путина». Почему от полумер и робкой поддержки Украины Западу пора перейти к отстранению диктатора — The Observer 15 августа, 15:47 Сюжет Владимир Путин выступает в Москве, 15 августа 2022 (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

После шести месяцев нерешительной поддержки, которая помогает Украине не проиграть, но и не дает разгромить войска РФ окончательно, стратегической целью для стран Запада должно было бы стать отстранение Владимира Путина от власти в России.

Такое мнение отстаивает в своей свежей колонке британский журналист Саймон Тисдолл, ведущий международный корреспондент, редактор и колумнист изданий The Guardian и The Observer (входят в единый холдинг).

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НВ предлагает ознакомиться с полным переводом его новой колонки, обнародованной в еженедельнике The Observer.



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Стратегические цели Запада в Украине — дать отпор вторжению России, восстановить национальный суверенитет [Украины] и одержать победу глобальной демократии над «силами тьмы» — были четко изложены президентом США Джо Байденом в Варшаве в марте и впоследствии поддержаны лидерами Европейского Союза и Великобритании.

Куда менее ясным всегда оставалось то, действительно ли они рассчитывают достичь этих целей — особенно если принять во внимание уж никак не геройский отказ НАТО от прямого участия [в войне в поддержку Украины]. Теперь возникает неудобный, даже тревожный вопрос: неужели этой зимой украинцам стоит готовиться к удару ножом в спину?

Спустя почти шесть месяцев после начала войны растущий разрыв между риторикой [Запада] и реальностью достигает потенциально фатальной глубины. Общественное негодование по поводу вторжения уступает место граничащей с паникой обеспокоенности из-за угрожающе негативных последствий войны для цен на энергию, продукты питания и стоимость жизни.

Это, в свою очередь, подпитывает сомнения в стойкости Запада. Сколько времени пройдет, прежде чем рухнет и без того шаткое единство Европы, если (а точнее когда) Россия наконец-то перекроет газовый вентиль?

Байден описывал войну как часть глобальной борьбы между добром и злом. «Мы на вашей стороне, — говорил он украинцам [в марте в Варшаве]. — Единственное, что заставит Россию изменить курс — цена в виде скорейших и максимально жестких издержек».

Его речь по большей части представляла собой заезженные фразы, успокаивающие и «округлые». Несмотря на беспрецедентные санкции, Россия не изменила своего курса.

В унисон Байдену Борис Джонсон в том же марте многозначительно заявил, что «акт агрессии Владимира Путина должен провалиться, и провал этот должен быть очевиден». Однако в отношении более долгосрочных перспектив Джонсон говорил расплывчато, преувеличивая влияние Британии. «Мы не можем позволить Кремлю отхватить кусок независимой страны и принести ей колоссальные человеческие страдания», — заявил он. Но с тех самых пор именно это и происходит.

В апреле Лиз Трасс предалась еще более бредовым избыточным обещаниям. Министр иностранных дел Великобритании и возможный следующий премьер-министр потребовала от России покинуть Крым и вернуться к границам до 2014 года. Подобно сумасшедшему генералиссимусу, Трасс поклялась: «Мы будем двигаться дальше и быстрее, чтобы вытеснить Россию со всей территории Украины». Кто эти «мы»? «Вы» и чья армия?

Смысл в этом, безусловно, есть. На прошлой неделе США обязались предоставить Украине еще один пакет военной помощи на $1 млрд, в результате чего ее общая сумма при Байдене достигла $9,8 млрд. Аналогичная сумма со стороны Великобритании превышает 2,3 млрд фунтов стерлингов. Страны ЕС также значительно увеличили поставки оружия. Без этой помощи Украина потерпела бы поражение.

Но осторожное упорство Байдена в стремлении любой ценой избежать прямой конфронтации [с РФ] означает, что хотя Россия может и не победить в конечном итоге, она вряд ли бесповоротно проиграет. Война похожа на томящуюся на огне кастрюлю, которая никак не закипит.

Все могло быть совсем иначе, если бы западные политики набрались смелости активно встать на сторону Украины в феврале-марте. Изначальное хаотичное наступление россиян на Киев сделало крупные колонны войск уязвимыми для воздушных атак. В момент, когда Путин предвкушал быструю и легкую победу, убедительная демонстрация «шока и трепета «в характерном для Пентагона стиле могла бы пресечь все вторжение на корню.

Рассуждения в духе «если бы да кабы» не приносят побед в войнах. Однако для истории стоит отметить, что [cо стороны Запада] были упущены и другие ранние возможности, в том числе идея защищаемых силами НАТО городов и безопасных «гаваней» для гражданских лиц на территории Украины.

Своевременные действия военно-морских сил стран Запада могли бы предотвратить безответственную российскую продовольственную блокаду Черного моря, которая по-прежнему опасна для всего мира. Можно было бы спасти множество невинных жизней.

Теперь может быть уже слишком поздно, хотя не один лишь Байден в этом виноват. Несмотря на все свои высокопарные и восторженные речи, Джонсон довольствовался тем, что спрятался за отказом Вашингтона вступить в битву. Точно так же поступили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олафом Шольц.

Такое единогласие усиливает подозрения, что в глубине души они на самом деле не верят, что цель Запада по усмирению России достижима или даже желательна.

С учетом вероятного отсутствия пути к полной военной победе все варианты, доступные Киеву, кажутся отталкивающими — в большей или меньшей степени. Несмотря на ожидаемое наступление на юге, отважность ВСУ в обороне Донбасса и взрывы в Крыму на прошлой неделе, Украине — как и Западу — грозит перспектива жестокой многолетней войны на истощение.

Параллельно с этим будет лишь усиливаться давление [на Украину] в пользу прекращения огня либо некоего мирного соглашения — без сомнения, лишь временного, — чтобы облегчить экономическую боль Европы. Правые популистские партии в Италии и других странах уже готовы этим воспользоваться. Оставшаяся без лидера Британия сосредоточилась на домашних проблемах.

Опросы в Германии показывают, что до 50% респондентов выступают за территориальные уступки [Киева] России. Резкий разрыв между теми, кто ищет «справедливости» для Украины, и теми, кто хотел бы «мира», находит свое отражение во всей Европе — и склоняется против Киева.

По иронии судьбы, наиболее тревожным теперь считают последний из оставшихся сценариев войны — так называемый «катастрофический успех» украинских сил, который, опровергая все прогнозы, предвещает разгром России, угрожающий и ее режиму.

Такая возможность тотально страшит западных политиков. В подобном сценарии, описанном [британским] генералом Ричардом Бэрронсом, отчаявшийся Путин прибегает к тактическому ядерному оружию малой мощности, чтобы избежать полного краха.

«Этот [вариант] не является немыслимым — он лишь малоприятен», — пугающе предупредил Бэрронс, бывший глава Стратегического командования Великобритании.

И как тогда отвечать? Может ли такое преступление, нарушающее все табу, привести к вступлению Украины в НАТО и полномасштабной войне с Россией? В некотором смысле Запад сам навлек бы на себя подобный катаклизм — из-за своей робости и полумер. У Бэрронса нет готовых ответов. Их нет ни у кого.

Кроме, кроме… возможно, тогда в Варшаве раздраженный Байден в эмоциях непреднамеренно озвучил лучшую идею, завершив свою речь экспромтом о Путине, обратившись как к россиянам, так и ко всем остальным. «Ради бога, этот человек не может оставаться у власти», — проворчал он.

Байден прав. Путин — отвратительное чудовище, военный преступник, чудовищный реликт ушедшего века. Как уже писал The Observer, он непригоден для правления страной.

С его уходом кризис, который он срежиссировал в одиночку, не исчезнет, но разрешить его будет легче. В сущности это может быть единственная надежда украинцев (и россиян) на счастливый финал.

Доберитесь до Путина. Снимите его. Упрячьте его за решетку. Вот стратегическая цель, к которой все [силы Запады] могли бы и должны были бы энергично стремиться.

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