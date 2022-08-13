Запад очень рискует. Что нужно Украине 13 августа, 11:17 Эксклюзив НВ

Чтобы Украина победила в этой войне, пора не только помогать оружием, но и поддерживать экономику страны, банки и финансовую систему

На этой неделе Украина получила поддержку решения об отсрочке выплаты на 24 месяца долга страны держателям облигаций частного сектора. Это хорошие известия. Парижский клуб согласовал аналогичную инициативу до конца 2023 года с возможностью продления еще на год. Потенциально это сэкономит официальному Киеву около $12,5 млрд на выплатах по обслуживанию внешнего долга.

Видео дня

Но договоренность с иностранными кредиторами о замораживании обслуживания долга не может скрыть тот факт, что Украина не получает западные финансовые потоки в достаточном объеме и своевременно. Результатом стали неоптимальные политические решения.

В частности, много внимания уделялось тому факту, что с начала войны дефицит украинского бюджета составляет $4−5 млрд, что сопоставимо с довольно сбалансированным положением бюджета до российского вторжения. Таким образом, стоимость войны для Украины обходится порядка $4−5 млрд в месяц. Это то, что нужно Украине, чтобы финансировать эту войну.

По данным украинского Минфина, с начала войны финансовый дефицит страны был $27 млрд, что довольно близко приведенной выше цифре в $4−5 млрд в месяц. Но из этого числа только около половины было покрыто за счет западного финансирования, а из последних 40:60 распределяются между грантами и кредитами.

Это вызывает несколько вопросов:

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.