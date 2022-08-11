Украинцы не могут ждать, когда закончится война, чтобы восстанавливать нормальную жизнь — Зеленский

11 августа, 17:00
Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы не могут ждать, когда завершится война, чтобы возобновлять нормальную жизнь.

«Мы не можем ждать, когда завершится война, чтобы восстанавливать нормальную жизнь. Наши дети, как и ваши, должны идти в школы. Наша молодежь, как и ваша, должна учиться в университетах. В Украине, как и у вас, должны работать больницы и социальная инфраструктура», — сказал он на Донорской конференции союзников Украины из стран Северной Европы.

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По словам главы государства, Украина сейчас нуждается в восстановлении.

«Украина нуждается в восстановлении. Теперь! Как раз сейчас! И тем более в канун зимнего сезона», — сказал он.

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«Поэтому достаточная и своевременная финансовая поддержка для нашего государства, для бюджета и для Fast Recovery — это также жизненно важно, как оружие и снаряды для нашей армии и санкции против России», — сказал он.

Глава Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер заявлял, что на восстановление Украины после полномасштабной войны может потребоваться от 750 млрд до 1 трлн евро (1,1 трлн долларов).

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что сумма инфраструктурного ущерба от вторжения России достигла $104 млрд. По его словам, общий размер программы восстановления украинское правительство, международные эксперты и Европейская комиссия оценивают в 500—600 млрд евро.

В июле на Международной конференции по восстановлению Украины правительство представило мировому сообществу свою концепцию плана Маршалла — за $750 млрд в течение десяти лет страну должны не только отстроить, но и подогнать под европейские стандарты. Международные доноры приняли общую концепцию с одобрением и обещали подумать.

https://www.youtube.com/watch?v=ExCG-krMYic
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Владимир Зеленский Война России против Украины послевоенное строительство

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