ВСУ разгромили пятую часть российских войск, вовлеченных в войну в Украине — Залужный 13 августа, 20:42 Пятая часть российских войск в Украине разгромлена (Фото:Генеральный штаб ВСУ / Facebook)

Российские захватнические войска несут значительные потери, прежде всего в живой силе — пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, на данный момент разгромлена.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный по итогам телефонного разговора с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.



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«Во время сегодняшнего телефонного разговора в очередной раз сверили оценки потерь россиян в этой войне. Мы отмечаем, что противник несет значительные потери, прежде всего в живой силе — пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена», — сообщил Залужный.



Он проинформировал своего американского коллегу об оперативной обстановке, в частности подчеркнул, что активные боевые действия сегодня продолжаются на 1300 км фронта.

Залужный также призвал международных партнеров усилить артиллерийскую помощь Украине.

По данным Генштаба ВСУ с 24 февраля по 13 августа ликвидировано около 43 тысяч 400 российских оккупантов,

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