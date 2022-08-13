Так у Путина проблемы или нет? Что на самом деле происходит в армии России 13 августа, 22:46 Эксклюзив НВ Том Купер: За последние 22 года Путин позаботился о создании огромного пула военизированных организаций (Фото:REUTERS)

Сегодня я расскажу о наиболее важных событиях и опыте Вооруженных сил РФ за последние несколько недель войны в Украине

Примечание: в целом по состоянию на начало августа трудно охарактеризовать положение сухопутных войск любой из сторон, вовлеченных в эту войну, без использования таких слов, как «усталые», «истощенные», «недостаточно войск», «критически не хватает подготовленных (не говоря уже о квалифицированных) унтер-офицерах и младших офицерах», «нуждаются в отдыхе и реорганизации» и т. д.

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В современных войнах доминирует огневая мощь (настолько, что это препятствует маневрам), и когда интенсивные боевые действия идут так долго, как в этой войне (в данный момент уже 5,5 месяца) они приводят не только к гораздо большему расходу боеприпасов, чем ожидалось, или к огромным потерям в технике и транспортных средствах, но и к быстрому истощению прежде всего людей. Иными словами: все больше и больше войск с обеих сторон не только «смертельно устали», но и эмоционально истощены. Но здесь сходства между россиянами и украинцами заканчиваются.

Сухопутные войска России

На фоне всех украинских, западных и немногочисленных российских сообщений (не будем говорить о «хвастовстве») о «проблемах Путина с восполнением тяжелых потерь Вооруженных сил РФ (ВСРФ) за счет поиска достаточного количества добровольцев для боевых действий в Украине», у меня сложилось впечатление, что у него на самом деле нет проблем с этим. То есть: количественно у него достаточно войск.

Причина в том, что за последние 22 года Путин позаботился о создании огромного пула военизированных организаций, за которым последовало появление большого пула частных военных и охранных подрядчиков, из которых можно было мобилизовать людей. Возможно, первоначальная идея заключалась в том, чтобы охранять собственный режим, но теперь эта огромная организация пришлась как нельзя кстати.

Что я имею в виду под словом «огромный»?

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