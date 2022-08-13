Третья фаза войны. Чего Украине ждать от Беларуси и что делает Россия 13 августа, 07:13 Эксклюзив НВ

Угроза Украине с севера есть с первой недели войны

Белорусский фактор всегда был как временной механизм. Мы должны понимать, что в любой момент он может сработать. Уже даже не о том, кто там согласился участвовать в войне России против Украины, потому что это все последствия работы пропаганды. А о том, что давление на самопровозглашенного президента Беларуси происходит очень сильное, чтобы он открыл «второй фронт». К сожалению, этот риск есть.

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Для белорусов это будет катастрофа. Как для России стала катастрофой та военная кампания, которую они начали 24 февраля, то для белорусов это будет еще большая катастрофа. Потому что гибель даже одной-двух тысяч военнослужащих — это будет первый раз в истории Беларуси со времен Второй мировой войны, когда гибнут военные. И этот страшный эпизод не будет украшать белорусскую историю. Это будет ее позорная часть, и она может стать концом того режима, который сейчас там правит. Не то чтобы мы за этот режим переживаем, но он должен думать, что для них участие в этой войне — это может быть концом, и очень скоро.

Сейчас мы фактически перехватили инициативу в войне. Как это развивалось?

Для белорусов это будет катастрофа

В первой фазе войны россияне открыли не менее 10 операционных направлений. И эти направления не могли поддерживать одновременно. Совершили огромное количество ошибок в самом начале войны, которые очень дорого им стоили. После больших потерь, после невозможности добиться нормальных успехов в абсолютном большинстве этих направлений, они остановились, перегруппировались и сконцентрировали все на одном. Это был Восток Украины. Там они добились некоторых промежуточных успехов, но дальше остановились, и в это же время Украина стала им угрожать по другим направлениям.

В Харькове начали их теснить, сформировали группировку и потенциальную угрозу на юге.

Они запаниковали, и около месяца назад начали перебрасывать туда силы. И опять же начали действовать на нескольких направлениях одновременно и на нескольких направлениях планировать свои действия.

Для России это очень опасно, потому что их организационная структура очень централизована и не может эффективно работать на нескольких направлениях одновременно. Они на это не способны. Как это ни странно звучит для столь великой армии. Весь мир этому удивляется. Но это факт.

Поэтому мы говорим о третьей фазе войны, начавшейся в начале августа. Конечно, перспективы для россиян очень плохие. Не смогут они добиться успехов и на юге, и на Донбассе, и в Харьковской области. Хотя силы и средства у них существенны. Недооценивать их нельзя. Но они ее разрабатывали исходя из той обстановки, которую мы создали. И в этом смысле инициатива была задана Украиной. Это все видят.

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