Глава британской военной разведки перечислил критические проблемы армии РФ и озвучил прогноз ближайших месяцев войны

13 августа, 08:26
Украинский военный возле уничтоженной российской техники (Фото:93-я ОМБр Холодный Яр / Facebook)

Украинский военный возле уничтоженной российской техники (Фото:93-я ОМБр Холодный Яр / Facebook)

Генерал-лейтенант Джим Хокенхалл, глава военной разведки Великобритании, полагает, что война в Украине вступила в затяжную фазу, однако констатирует существенную комбинацию проблем для российской армии.

В редком интервью, которе Хокенхалл дал ВВС, он рассказал, что был удивлен тем, с каким количеством проблем одновременно пришлось столкнуться армии РФ после ее вторжения в Украину.

Видео дня

Среди них глава британской военной разведки отметил:

  • низкокачественное командование, управление и логистическое обеспечение российских вооруженных сил, что во многом обусловило провалы армии РФ в Украине;
  • негативное влияние политического вмешательства в действия российской армии — как на стратегическом, так и на тактическом уровнях;
  • отсутствие доверия между политическим и военным классом России;
  • сила сопротивления Украины и единства Запада — оба фактора превзошли все ожидания.

В ответ на просьбу прокомментировать дальнейшее развитие событий в Украине генерал-лейтенант Джим Хокенхалл призвал «с осторожностью относиться к бинарному ходу мышления — о том, что одна из сторон выигрывает или проигрывает, — или же полагать, что ситуация патовая».

Он напомнил, что РФ пытается всеми способами привлечь дополнительные силы после значительных потерь. Хокенхалл также констатировал, что украинской армии удалось оказать значительное давление на оккупантов в Херсонской области, из-за чего часть войск Россия вынуждена передислоцировать с Донбасса на юг.

Читайте также:

Российский флаг над украинским гербом на здании Херсонского облсовета (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko) Освободят ли ВСУ Херсон? Генерал Бридлав дал уверенный ответ

Однако, считает глава британской военной разведки, в ближайшие месяцы вряд ли стоит ожидать решающего перелома. Хокенхалл отметил, что с пониманием относится к желанию Украины вернуть свои территории, однако не верит, что какой-либо из сторон удастся провести решающие действия до конца года — хотя контратак и контрнаступлений стоит ожидать.

Поэтому, полагает британский генерал-лейтенант, готовиться необходимо к длительному конфликту.

Комментируя риски применения Россией ядерного оружия, Джим Хокенхалл отметил, что считает такой поворот событий «маловероятным» в ближайшее время, но добавил, что британская разведка следит за этим «очень, очень внимательно». По мнению генерал-лейтенанта, вероятность использования ядерного оружия «может измениться, если изменится динамика на поле боя».

Редактор: Инна Семенова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Великобритания Ядерное оружие Разведка Армия России Российская армия Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Катерина Осадчук
СЕО Indigo Tech Recruiters, психолог
Как Украине вернуть и удержать таланты

Еще до войны у Украины был демографический кризис, умноженный на отток квалифицированных специалистов за границу. Из-за войны эта проблема обострилась. Что поможет Украине сохранить основной капитал — людей в долгосрочной перспективе?

12 августа, 22:46
Эксперты
В трендах будут рубашки и спущенные плечи (Фото:instagram.com emilisindlev/caroline_hu/leoniehanne)
Переделанные рубашки и леопард /
6 трендов, с которых начнется осень
12 августа, 20:10
Красота и мода
Взрывы на аэродроме в оккупированном Россией Крыму, 9 августа (Фото:REUTERS/Stringer)
«Божественный огонь» /
Россияне не знают как комментировать, что «несчастная» Украина сожгла аэродром с самолетами — эксперт
12 августа, 19:25
События
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X