Глава британской военной разведки перечислил критические проблемы армии РФ и озвучил прогноз ближайших месяцев войны 13 августа, 08:26 Украинский военный возле уничтоженной российской техники (Фото:93-я ОМБр Холодный Яр / Facebook)

Генерал-лейтенант Джим Хокенхалл, глава военной разведки Великобритании, полагает, что война в Украине вступила в затяжную фазу, однако констатирует существенную комбинацию проблем для российской армии.



В редком интервью, которе Хокенхалл дал ВВС, он рассказал, что был удивлен тем, с каким количеством проблем одновременно пришлось столкнуться армии РФ после ее вторжения в Украину.

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Среди них глава британской военной разведки отметил:

низкокачественное командование, управление и логистическое обеспечение российских вооруженных сил, что во многом обусловило провалы армии РФ в Украине;

негативное влияние политического вмешательства в действия российской армии — как на стратегическом, так и на тактическом уровнях;

отсутствие доверия между политическим и военным классом России;



сила сопротивления Украины и единства Запада — оба фактора превзошли все ожидания.

В ответ на просьбу прокомментировать дальнейшее развитие событий в Украине генерал-лейтенант Джим Хокенхалл призвал «с осторожностью относиться к бинарному ходу мышления — о том, что одна из сторон выигрывает или проигрывает, — или же полагать, что ситуация патовая».

Он напомнил, что РФ пытается всеми способами привлечь дополнительные силы после значительных потерь. Хокенхалл также констатировал, что украинской армии удалось оказать значительное давление на оккупантов в Херсонской области, из-за чего часть войск Россия вынуждена передислоцировать с Донбасса на юг.

Однако, считает глава британской военной разведки, в ближайшие месяцы вряд ли стоит ожидать решающего перелома. Хокенхалл отметил, что с пониманием относится к желанию Украины вернуть свои территории, однако не верит, что какой-либо из сторон удастся провести решающие действия до конца года — хотя контратак и контрнаступлений стоит ожидать.

Поэтому, полагает британский генерал-лейтенант, готовиться необходимо к длительному конфликту.

Комментируя риски применения Россией ядерного оружия, Джим Хокенхалл отметил, что считает такой поворот событий «маловероятным» в ближайшее время, но добавил, что британская разведка следит за этим «очень, очень внимательно». По мнению генерал-лейтенанта, вероятность использования ядерного оружия «может измениться, если изменится динамика на поле боя».

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