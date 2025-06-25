Почему Израиль поддерживает с Россией отношения нейтралитета, не оказывая Украине поддержки — объясняет Преображенский

25 июня, 15:03
Израиль не оказывает поддержку Украине в обмен на то, что Россия не оказывает поддержку Ирану, считает Иван Преображенский (Фото: REUTERS/Benoit Tessier)

Политолог Иван Преображенский в интервью NV объяснил, почему Израиль поддерживает с Россией отношения нейтралитета и не оказывает Украине военной поддержки.

«У России также нет никакого влияния на Израиль. Отношения с ним испорчены еще во время войны Израиля с ХАМАС и с Хезболлой, когда четко было видно, что российские вооружения попадали в руки ХАМАС и Россия не была против», — сказал Преображенский в интервью NV.

Он объяснил, что из-за этого Израиль «не очень ориентируется на Россию», но ему важно, чтобы Россия не поддерживала хотя бы Иран.

«Соответственно, и Израиль не очень ориентируется на Россию, но Израилю важно, чтобы Россия хотя бы в случае с Ираном не оказывала ему поддержки. Поэтому Израиль с Россией отношения поддерживает, но это отношения нейтралитета, за которые Израиль, платит тем, что не предоставляет Украине поддержку, которую мог бы предоставить», — заявил политолог.

12-дневная война Израиля с Ираном

С 13 июня Израиль наносил масштабные авиаудары по ядерной инфраструктуре Ирана, предприятиям по производству баллистических ракет и другим военным объектам. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о масштабной операции, целью которой являются также иранские физики-ядерщики. Операция продлится до полного выполнения поставленных задач, сказал Нетаньяху.

22 июня США нанесли авиаудары по трем ядерным объектам на территории Ирана, в частности, по заводу Фордо, объектам в Натанзе и в Исфахане, где происходит обогащение урана. Президент Дональд Трамп заявил об уничтожении этих целей. Он также сообщил о договоренности Ирана с Израилем о прекращении огня.

24 июня президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна одержала «историческую победу» после завершения 12-дневной войны с Израилем. В то же время, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также охарактеризовал завершение войны как «историческую победу» для своего народа.

В этот же день телеканал CNN со ссылкой на данные разведки написал, что авиаудары США не уничтожили ключевые элементы ядерной программы Ирана а, вероятно, лишь отбросили ее назад на несколько месяцев.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Израиль Россия Иран Украина-Израиль Война России против Украины война Израиля и Ирана Иван Преображенский Радио NV

