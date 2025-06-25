Израиль не оказывает поддержку Украине в обмен на то, что Россия не оказывает поддержку Ирану, считает Иван Преображенский (Фото: REUTERS/Benoit Tessier)

Политолог Иван Преображенский в интервью NV объяснил, почему Израиль поддерживает с Россией отношения нейтралитета и не оказывает Украине военной поддержки.

«У России также нет никакого влияния на Израиль. Отношения с ним испорчены еще во время войны Израиля с ХАМАС и с Хезболлой, когда четко было видно, что российские вооружения попадали в руки ХАМАС и Россия не была против», — сказал Преображенский в интервью NV.

Реклама

Он объяснил, что из-за этого Израиль «не очень ориентируется на Россию», но ему важно, чтобы Россия не поддерживала хотя бы Иран.

«Соответственно, и Израиль не очень ориентируется на Россию, но Израилю важно, чтобы Россия хотя бы в случае с Ираном не оказывала ему поддержки. Поэтому Израиль с Россией отношения поддерживает, но это отношения нейтралитета, за которые Израиль, платит тем, что не предоставляет Украине поддержку, которую мог бы предоставить», — заявил политолог.

12-дневная война Израиля с Ираном

С 13 июня Израиль наносил масштабные авиаудары по ядерной инфраструктуре Ирана, предприятиям по производству баллистических ракет и другим военным объектам. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о масштабной операции, целью которой являются также иранские физики-ядерщики. Операция продлится до полного выполнения поставленных задач, сказал Нетаньяху.

22 июня США нанесли авиаудары по трем ядерным объектам на территории Ирана, в частности, по заводу Фордо, объектам в Натанзе и в Исфахане, где происходит обогащение урана. Президент Дональд Трамп заявил об уничтожении этих целей. Он также сообщил о договоренности Ирана с Израилем о прекращении огня.

24 июня президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна одержала «историческую победу» после завершения 12-дневной войны с Израилем. В то же время, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также охарактеризовал завершение войны как «историческую победу» для своего народа.

В этот же день телеканал CNN со ссылкой на данные разведки написал, что авиаудары США не уничтожили ключевые элементы ядерной программы Ирана а, вероятно, лишь отбросили ее назад на несколько месяцев.