«Наши иранские друзья». В Кремле не исключили оказание РФ военной поддержки Тегерану

Спикер кремлевского режима Дмитрий Песков не исключил, что Москва может предоставить Ирану помощь, в частности военного характера.

Об этом в понедельник, 23 июня, сообщает российское пропагандистское издание Коммерсантъ.

Отвечая на вопрос намерена ли РФ предоставить Тегерану поддержку в конфликте с Израилем, в том числе военную, Песков не стал говорить прямо. Спикер кремлевского режима указал, что «все зависит от того, о чем будет вести речь иранская сторона и наши иранские друзья».

Он также добавил, что сегодня состоятся контакты МИД Ирана, будет обмен мнений, «и иранская сторона сможет информировать нас о своем взгляде на эту ситуацию».

13 июня Израиль начал начал крупнейшую за последние десятилетия операцию против ядерного потенциала Ирана под названием Народ как лев. За это время страны обменялись ударами с использованием сотен ракет и дронов.

15 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль должны заключить мирное соглашение. По его словам, он будет «открыт» для того, чтобы российский диктатор Владимир Путин был посредником в конфликте.

В свою очередь аналитики Института изучения войны (ISW) отмечали, что предлагая Соединенным Штатам свое «посредничество» на Ближнем Востоке в противостоянии между Ираном и Израилем, российский диктатор, вероятно, пытается отвлечь Вашингтон от своей войны против Украины.

Как считают в ISW, Путин прилагает усилия, чтобы представить Россию в глазах Трампа как якобы «эффективного и необходимого» международного партнера для США на фоне противостояния между Ираном и Израилем.

22 июня США нанесли авиаудары по трем ядерным объектам на территории Ирана, в частности, по заводу Фордо, объектам в Натанзе и в Исфахане, где происходит обогащение урана. Президент Дональд Трамп заявил об уничтожении этих объектов.

23 июня в Москву для встречи с Путиным прибыл министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи. Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи передал Путину письмо с просьбой о помощи после атаки США на иранские ядерные объекты.