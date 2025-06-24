Если войну в Украине Путину не удастся завершить победой или каким-то перемирием, никакого блицкригов в страны НАТО точно не будет, уверен политический обозреватель Иван Преображенский (Фото: Yuri Kochetkov/Pool via REUTERS)

Политолог Иван Преображенский — о том, что на самом деле происходит между США и Россией, в какой стадии находятся отношения РФ с Израилем и Ираном, а также каким образом все это касается Украины.

Начало эскалации на Ближнем Востоке ощутимо влияет и на ход российско-украинской войны. Смещается не только внимание, но и перераспределение глобальных ресурсов войны.

Об этом, а также основных факторах влияния иранско-израильского противостояния на ход войны в Украине, стратегии России на международной арене, ее возможностях на фоне удорожания цен на нефть NV рассказывает Иван Преображенский, политолог, около десяти лет живущий в Чехии, но пристально наблюдающий за событиями в РФ.