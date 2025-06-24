Анонсировал завершение «12-дневной войны». Трамп заявил о договоренности о прекращении огня между Израилем и Ираном

Президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня.

Об этом он сообщил на платформе Truth Social, подчеркнув определяющую роль США в урегулировании конфликта.

По словам главы Белого дома, стороны согласовали прекращение огня, которое должно начаться поэтапно уже в ближайшее время. Иран первым прекратит боевые действия, а через 12 часов к режиму тишины присоединится Израиль. Полное завершение войны ожидается в течение суток.

«Поздравляем всех! Израиль и Иран достигли полного и всеобъемлющего соглашения о прекращении огня… через 24 часа мир отметит официальное завершение 12-дневной войны», — написал Трамп.

Axios уточняет, что прекращение огня должно начаться в 00:00 по восточному времени (то есть в 7:00 24 июня по Киеву). К тому времени Израиль и Иран должны завершить свои текущие военные миссии.

Трамп утверждает, что сначала Иран начнет прекращение огня на 12 часов, а затем это сделает Израиль. Через 24 часа будет объявлено об официальном завершении войны.

Президент отметил, что этот конфликт мог длиться годами и разрушить весь Ближний Восток, однако «дипломатические усилия США не позволили этому произойти». В завершении заявления Трамп призвал к миру и благословению для всех сторон конфликта и всего мира.

23 июня Иран запустил 10 ракет по американским базам в Катаре. Axios, ссылаясь на израильского и арабского чиновников, писало, что Иран атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке в ответ на удар США по его ядерным объектам.

Ранее CNN сообщал, что Катар 23 июня временно приостановил воздушное сообщение в стране в качестве «меры предосторожности» из-за проблем региональной безопасности.

По данным иранского агентства Fars, в городе Ахваз были активированы системы противовоздушной обороны Ирана. Также иранское государственное телевидение IRIBІ сообщило, что в Ахвазе была активирована система ПВО.