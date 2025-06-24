Ядерный объект Фордо в Иране после ударов США, воскресенье, 22 июня 2025 года (Фото: Maxar Technologies/Reuters)

Авиаудары США по трем ядерным объектам Ирана не уничтожили ключевые элементы ядерной программы страны а, вероятно, лишь отбросили ее назад на несколько месяцев.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на предварительную оценку американской разведки, с которой ознакомились три информированных источника телеканала.

Отмечается, что оценку подготовило Разведывательное управление Министерства обороны США (DIA).

В то же время CNN подчеркнул, что анализ ущерба, нанесенного объектам, и влияния этих ударов на ядерную программу Ирана еще продолжается и может измениться по мере поступления новых данных.

Впрочем, пишет телеканал, предварительные выводы противоречат неоднократным заявлениям президента Дональда Трампа о том, что удары «полностью и окончательно уничтожили» объекты по обогащению урана в Иране. Министр обороны Пит Хегсет также заявил, что «ядерная программа Ирана была уничтожена».

Двое собеседников, знакомых с оценкой DIA, сообщили CNN, что запасы обогащенного урана Ирана не были уничтожены. Один из них добавил, что центрифуги в основном остались «неповрежденными».

«Итак, оценка (DIA) такова: США отбросили иранскую ядерную программу назад, может, на несколько месяцев, не более», — добавил источник.

В Белом доме подтвердили существование этой оценки, однако заявили, что не согласны с ее выводами.

«Эта так называемая оценка — полностью ложная. Она имела гриф „совершенно секретно“, но ее все равно слил в CNN какой-то анонимный „лузер“ из разведсообщества низкого уровня. Распространение этой якобы оценки — это откровенная попытка унизить президента Трампа и дискредитировать храбрых пилотов, безупречно выполнивших миссию по уничтожению ядерной программы Ирана. Все знают, что происходит, когда четырнадцать бомб точно попадают в цель: полное уничтожение», — заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в комментарии CNN.

В свою очередь американские военные отметили, что операция прошла по плану и стала «ошеломляющим успехом».

Вместе с тем, CNN подчеркнул, что пока рано делать окончательные выводы о реальных последствиях ударов. Ни один из источников телеканала не объяснил, как оценка Разведывательного управления Минобороны (DIA) соотносится с позицией других агентств в структуре разведки США. Сбор данных продолжается, в том числе с территории самого Ирана, где специалисты анализируют масштабы нанесенного ущерба.

В то же время президент Дональд Трамп утром 24 июня резко высказался в адрес телеканалов CNN и MSNBC, обвинив их в преуменьшении успеха американских авиаударов по иранским ядерным объектам. В частности редакцию CNN он назвал «подонками».

«Вы бесхребетные неудачники. Я говорю это о CNN, потому что я смотрю его. Не имею выбора. Вынужден смотреть этот мусор. Это все мусор. Это все фейковые новости. Но я считаю, что CNN — это бесхребетная группа людей», — сказал американский президент.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что после недавних авиаударов американских военных Иран потерял способность создавать ядерное оружие.

Удары США по ядерным объектам Ирана: что известно

В ночь на 22 июня по киевскому времени Дональд Трамп объявил об авиаударах по трем ядерным объектам на территории Ирана. По его словам, американские военные атаковали объекты в Фордо и Натанзе, где расположены заводы по обогащению урана, а также в Исфахане, где расположены установки по конверсии урана и производство центрифуг.

Трамп заявил, что целью ударов США было «уничтожить мощности Ирана по обогащению урана и остановить ядерную угрозу».

По данным телеканала CNN, США нанесли авиаудары по Ирану с американских бомбардировщиков B-2.

Инфографика: NV

Источники телеканала также сообщили, что для ударов по ядерным объектам Ирана США применили управляемые противобункерные авиационные бомбы GBU-57. Это первый известный случай применения таких бомб для военной операции.

Организация по атомной энергии Ирана заявила о намерении продолжить ядерную программу, несмотря на атаки на свои объекты со стороны США и Израиля.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил, что прямое участие США в боевых действиях может обернуться для Вашингтона «непоправимым ущербом». Он уверяет, что американцы «понесут более серьезные потери, чем те, которые были в прошлом».

Позже глава Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн рассказал, что операция, направленная против ядерных объектов в Иране, называлась Midnight Hammer (Полуночный молот). По словам генерала, американские бомбардировщики вылетели с территории США, и некоторые из них направились на запад к Тихому океану в качестве «приманки».

Как отметил генерал Кейн, американские военные в рамках операции применили около 75 единиц «высокоточного управляемого оружия», в том числе 14 «массивных ракет-пробивателей», также известных как «разрушительницы бункеров».