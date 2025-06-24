Президент Ирана и премьер Израиля одновременно объявили об «исторической победе» своих стран после 12-дневной войны

Пезешкиан и Нетаньяху одновременно заявили о победе в войне (Фото: Коллаж NV/via REUTERS)

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что страна одержала «историческую победу» после завершения 12-дневной войны, которую, по его словам, Тегерану навязал Израиль , сообщает CNN .

«Благодаря отважному сопротивлению вашего великого народа, который творит историю, мы стали свидетелями прекращения огня и завершения 12-дневной войны, навязанной иранскому народу из-за авантюризма и подстрекательства со стороны израильского правительства», — заявил Пезешкиан в обращении к нации.

В разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом президент Ирана подчеркнул, что Тегеран открыт к решению вопросов в отношениях с Соединенными Штатами.

В то же время министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не вернется к переговорам с Вашингтоном, пока будет продолжаться «агрессия» против Ирана.

В комментарии СМИ он также сообщил, что Иран получил сообщение от США и предоставил «необходимые ответы» через посредников и косвенные каналы связи.

В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также охарактеризовал завершение войны как «историческую победу» для своего народа, которая, по его словам, будет иметь значение для будущих поколений.

«Израиль устранил экзистенциальную ядерную угрозу, а также тысячи иранских баллистических ракет», — заявил Нетаньяху, подчеркивая масштаб достигнутого.

24 июня Израиль нанес удар по военному объекту к северу от Тегерана, но воздержался от дальнейших атак после разговора премьер-министра Биньямина Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня.

Axios уточнил, что прекращение огня должно было начаться в 00:00 по восточному времени (то есть в 7:00 24 июня по Киеву). К тому времени Израиль и Иран должны были завершить свои текущие военные миссии.

В ночь на 24 июня по киевскому времени Трамп утверждал, что сначала Иран должен начать прекращение огня на 12 часов, а затем это сделает Израиль. Через 24 часа будет объявлено об официальном завершении войны.

После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что его страна согласилась на прекращение огня с Ираном.

В тот же день Трамп заявил, что Израиль и Иран нарушили режим прекращения огня на Ближнем Востоке, которое он объявил несколько часов назад, и он недоволен каждой из стран, но особенно Израилем.

«Они не знают, что, черт возьми, делают. Нам нужно, чтобы Израиль успокоился, потому что они отправились на миссию сегодня утром», — сказал американский президент.