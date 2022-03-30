«Для защиты свободы». Зеленский призвал Норвегию предоставить Украине противокорабельное и противовоздушное оружие 30 марта, 16:12 Цей матеріал також доступний українською Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украине для защиты от российской агрессии нужны противокорабельное оружие и противовоздушные системы.

Война России против Украины — главные события 30 марта

«Война продолжается. Россия перебрасывает новые силы на нашу землю, чтобы продолжить уничтожать нас, уничтожать украинцев», — сказал украинский лидер в обращении к норвежскому парламенту.

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Зеленский призвал западные страны сделать больше, чтобы остановить российскую агрессию. В первую очередь, по его словам, Украина нуждается в оружии.

«Свобода должна быть вооруженной не хуже, чем тирания. Я буду очень конкретным: мы теряем людей, города, они разрушаются. Потому я хочу назвать четко, что нам нужно. В частности, противокорабельное оружие, ракеты Гарпун, а также противовоздушные системы NASAMS. Кроме этого мы нуждаемся в средствах поражения бронетехники, в артиллерийских системах», — заявил он.

Гарпун — американская крылатая ракета.



NASAMS — норвежский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК), предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах.

Зеленский подчеркнул, что все оружие «будет использоваться для защиты свободы» Украины и западных стран.

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