Минобороны РФ не докладывает. Путин не в курсе всего, что происходит в Украине — Пентагон 30 марта, 23:19 Цей матеріал також доступний українською Официальный представитель Пентагона Джон Кирби (Фото:defense.gov)

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что российский диктатор Владимир Путин «не полностью информирован своим министерством обороны» в ходе войны в Украине. Об этом сообщает CNN.

Война России против Украины — главные события 30 марта

Кирби сообщил, что Пентагон согласен с точкой зрения о том, что Путин не информирован полностью о ходе военного вторжения России в Украину.

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Кирби не сообщил подробностей, которые стали причиной такой оценки. Он добавил, что у США нет «доступа ко всей информации», которую Путин получил, или к «каждому разговору, который у него был».

Ранее СМИ сообщали, что советники Путина не говорят ему, как на самом деле обстоят дела у российской армии в Украине. CNN со ссылкой на неназванного чиновника сообщало, что, по данным США, Путин «почувствовал, что его вводят в заблуждение», и сейчас между диктатором и российским Минобороны существует постоянная напряженность.

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