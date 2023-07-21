«Критически важно». В Сенате США предложили поддержать скорейшее вступление Украины в НАТО 21 июля, 21:28 Флаг Украины на фоне эмблемы НАТО (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Американские сенаторы — республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь — представили проект резолюции по поддержке Сенатом Соединенных Штатов быстрого вступления Украины в НАТО.

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Марченко.

Так, резолюция призывает президента США сотрудничать с лидерами НАТО для разработки четкого, комплексного пути вступления Украины в НАТО.

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Кроме того, в документе говорится, что Сенат считает вступление Украины в НАТО «критически важным» для предотвращения будущих войн, содействия миру и обеспечения будущей безопасности Европы и мира.

Отдельно резолюция подчеркивает поддержку со стороны Сената Соединенных Штатов правительства и народа Украины в «неспровоцированной войне, которая длится более 500 дней, тогда как они продолжают защищать свой суверенитет и бороться за то, чтобы оставаться независимой, свободной и демократической нацией».

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский назвал проект резолюции сенаторов важной новостью.

«Действительно, только это может надежно обезопасить Украину и всю нашу Европу, нашу демократию и свободу от новых российских агрессий. Чем шире пространство НАТО, тем шире пространство мира и общей безопасности», — написал он в Twitter.

Саммит НАТО в Вильнюсе — какие результаты для Украины

11−12 июля в Вильнюсе прошел саммит НАТО, в нем приняли участие лидеры 31 страны-члена Альянса, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции (разблокировать членство последней накануне согласилась Турция). На саммит лично прибыл президент Владимир Зеленский.

Украина рассчитывала получить на саммите четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу. Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что союзники договорились, что Украина в будущем присоединится к НАТО без ПДЧ.

11 июля в совместном коммюнике страны НАТО заявили, что пригласят Украину в Альянс, когда страны-члены согласятся и все условия будут выполнены.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что теперь Украине не нужно выполнять ПДЧ и таким образом путь в НАТО сократился с «двух шагов» до «одного».

12 июля Зеленский заявил, что убежден в том, что Украина получит приглашение стать участником НАТО после окончания войны.