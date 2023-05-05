«Стандарты НАТО на практике». Шмыгаль и Уоллес побывали на британском полигоне, где обучают украинских военных — фото и видео 5 мая, 20:08 Денис Шмигаль и Бен Уоллес на военной базе, где проходят обучение защитники Украины (Фото:Денис Шмигаль via Telegram)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр обороны Великобритании Бен Уоллес побывали на британском полигоне, где проходят обучение украинские военные.

Вместе с ними полигон посетила также первая леди Елена Зеленская, сообщил Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Скоординировали с Беном Уоллесом шаги, необходимые для нашего контрнаступления и для дальнейшего укрепления обороноспособности Украины. Систематически двигаемся в этом направлении. Украинская армия овладевает стандартами НАТО на практике. На поле тренировок от опытных наставников и на поле боя во время борьбы с врагом», — написал также украинский премьер.

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Фото: Денис Шмигаль via Telegram

Фото: Денис Шмигаль via Telegram

Фото: Денис Шмигаль via Telegram

Фото: Денис Шмигаль via Telegram

Фото: Денис Шмигаль via Telegram

Фото: Денис Шмигаль via Telegram

Фото: Денис Шмигаль via Telegram

Шмыгаль также опубликовал видео своего обращения к украинским военным.

«Сегодня на вас лежит большая ответственность за нашу победу, за установление мира на европейском континенте, за возвращение глобальной мировой безопасности. Эта ответственность требует концентрации, получения всех знаний, навыков, умений, которыми с вами делятся ваши инструкторы на этой базе – инструкторы Великобритании, Австралии, Новой Зеландии», — сказал военный премьер.

Он отметил, что учебные курсы военных продолжаются пять недель.

Также Шмыгаль поблагодарил партнеров Украины, которые организовали подготовку для ее защитников, упомянув, что учения в Великобритании прошли уже 15 тысяч украинских военных.

«Вместе мы победим. Благодаря поддержке наших партнеров, благодаря поддержке Великобритании, которая предоставляет нам оружие, предоставляет нам поддержку санкционную и финансовую», — заверил премьер.

27 апреля младший секретарь Минобороны Великобритании Эндрю Меррисон сообщал, что обучение в Великобритании прошли 14 тысяч украинских военных.