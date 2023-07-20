Дипломат рассказал о двух лагерях в окружении Байдена, которые влияли на вопрос приглашения Украины в НАТО

20 июля, 14:15
NV Премиум
Поделиться:
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе, 12 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе, 12 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Дипломат Роман Бессмертный в интервью Radio NV рассказал о двух лагерях в окружении Байдена, которые влияли на вопрос приглашения Украины в НАТО.

«Вокруг президента Байдена на сегодняшний день есть два лагеря. Мы сейчас конкретно говорим по вопросу саммита, приобретения Украиной статуса члена НАТО и так далее», — рассказал Бессмертный в эфире Radio NV.

Видео дня

По его словам, лидером первого из них является госсекретарь Энтони Блинкен. Этот лагерь выступает за то, чтобы как можно скорее привести Украину в НАТО и обеспечить ее победу в войне, «а потом разбираться с массой плюсов/минусов, хороших, плохих, таких, всяких».

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Джо Байден Госдеп США ФСБ России ЦРУ Украина-США Вступление в НАТО Роман Бессмертный Энтони Блинкен Уильям Бернс радио NV Украина-НАТО

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X