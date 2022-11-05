Вступление в НАТО. Швеция обещает дистанцироваться от курдских организаций 5 ноября, 18:03 29 июня НАТО официально пригласило Швецию и Финляндию присоединиться (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Новое правительство Швеции готово дистанцироваться от курдского ополчения YPG, чтобы получить одобрение Турции на вступление в НАТО.



Об этом заявил министр иностранных дел страны Тобиас Билльстрем в интервью Sveriges Radio.

Швеция вместе с США и рядом других стран НАТО поддержала YPG в борьбе с Исламским государством. Однако Турция обещает заблокировать заявку Стокгольма на вступление в Альянс, если поддержка группировки не прекратится.

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«Существует слишком тесная связь между этими организациями и Рабочей партией Курдистана… [Нужно], чтобы это было хорошо для наших отношений с Турцией. Первоочередной целью является членство Швеции в НАТО», — заявил министр.

Через несколько дней премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон должен посетить Анкару, чтобы попытаться убедить президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана разрешить его стране присоединиться к военному альянсу.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция выполняют все требования Турции по вступлению в НАТО: страны согласовали трехсторонний меморандум и соблюдают его. В то же время глава МИД Турции сказал, что страны выполнили не все условия. 3 ноября Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Турция вряд ли подпишет заявку Швеции на вступление в НАТО до конца года.

Турция и Венгрия остаются единственными из 30 стран НАТО, которые до сих пор не ратифицировали заявки на вступление Финляндии и Швеции в Альянс. Венгрия может провести голосование до конца года.

29 июня НАТО официально пригласила Швецию и Финляндию в Альянс. За день до этого Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании, в рамках которого Анкара пообещала не блокировать процесс вступления двух стран в обмен на выполнение ее требований. Протоколы о присоединении должны быть ратифицированы в парламентах 30 стран.