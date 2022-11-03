Но Турция пока против. Финляндия и Швеция готовы к вступлению в НАТО — Столтенберг 3 ноября, 20:28 Йенс Столтенберг пожимает руку Реджепу Тайипу Эрдогану после четырехсторонней встречи представителей НАТО, Турции, Финляндии и Швеции в Мадриде 28 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Финляндия и Швеция выполняют все требования Турции для вступления в НАТО, страны согласовали трехсторонний меморандум и следуют ему.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в четверг, 3 ноября.

Он также добавил, что Финляндия и Швеция сделают НАТО еще сильнее.

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«Турция, Финляндия и Швеция согласовали трехсторонний меморандум. Этот меморандум принесет Турции больше безопасности. Финляндия и Швеция выполняют свои обязательства перед Турцией. Их членство сделает нас сильнее», — отметил Столтенберг.

В свою очередь, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что страны выполнили не все условия для вступления в Альянс.

«Некоторые шаги Швецией и Финляндией были предприняты. Отмена Швецией эмбарго на поставки оружия является важным шагом. Но недостаточно просто снять эмбарго на поставки оружия, оно должно быть постоянно действующим. Нам нужно показать и нашему парламенту, и нашему народу, что обе страны предприняли конкретные шаги», — заявил глава МИД Турции.

3 ноября Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что Турция вряд ли подпишет заявку Швеции на вступление в НАТО до конца года.