Турция на саммите НАТО поддержит вступление Швеции и Финляндии в Альянс — официальный Хельсинки 28 июня, 21:33 Йенс Столтенберг пожимает руку Реджепу Тайипу Эрдогану после четырехсторонней встречи представителей НАТО, Турции, Финляндии и Швеции в Мадриде 28 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Турция пообещала поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО во время саммита Североатлантического альянса в Мадриде, сообщает пресс-служба канцелярии президента Финляндии Саули Ниинисте во вторник, 28 июня.

В сообщении сказано, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Саули Ниинисте и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон 28 июня провели в Мадриде «обстоятельную встречу» с участием генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга.

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По итогам встречи министры иностранных дел стран подписали меморандум о взаимопонимании. В канцелярии Ниинисте подчеркнули: в этом документе Турция подтвердила, что поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО на саммите в Мадриде на этой неделе. «Конкретные шаги» по вступлению двух стран будут согласованы союзниками по НАТО в течение следующих двух дней.

Фото: REUTERS/Yves Herman

В меморандуме также сказано, что Финляндия, Швеция и Турция «обязуются оказывать друг другу полную поддержку в борьбе с угрозами безопасности друг для друга». В пресс-службе Ниинисте повторили, что Финляндия осуждает терроризм во всех его проявление и полностью поддерживает политику НАТО в сфере борьбы с терроризмом.

Как пишет агентство Анадолу, в меморандуме страны обязались, в частности, «предотвращать деятельность РПК [Рабочей партии Курдистана] и всех других террористических организаций и связанных с ними лиц».

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга объявил, что после успешных переговоров стороны достигли соглашения, которое «подготавливает почву» для вступления Финляндии и Швеции в Альянс.

Саммит НАТО в Мадриде проходит 28−30 июня 2022 года.

Ранее Саули Ниинисте говорил, что Финляндия и Швеция вряд ли смогут вступить в НАТО раньше сентября. Премьер-министр Финляндии Санна Марин говорила, что существует риск «заморозки» ситуации.

18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО, подписанные министрами иностранных дел. Столтенберг до этого заверял, что страны примут в НАТО «с распростертыми объятиями» после того, как они подадут заявки.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что страна не может поддержать планы Швеции и Финляндии по вступлению в Альянс. Он настаивал на праве своей страны выдвигать двум скандинавским государствам требования о выдаче представителей Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической. Швеция и Финляндия заявляли, что осуждают терроризм и открыты к диалогу.



Российский диктатор Владимир Путин угрожал «ответными мерами» на появление военной инфраструктуры Североатлантического альянса в Финляндии и Швеции.



Финляндия и Швеция вступят в НАТО в ближайшее время. Что будет с РФ? — Сергей Джердж https://www.youtube.com/embed/_2vh23YBHS4

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