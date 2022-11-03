Осталось всего две страны. Турция не ратифицирует вступление Швеции в НАТО в этом году — Bloomberg 3 ноября, 18:20 Йенс Столтенберг пожимает руку Реджепу Тайипу Эрдогану после четырехсторонней встречи представителей НАТО, Турции, Финляндии и Швеции в Мадриде 28 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Турция вряд ли подпишет заявку Швеции на вступление в НАТО до конца года, сообщает Bloomberg в четверг, 3 ноября, со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников агентства, маловероятно, что Анкара ратифицирует заявку даже до выборов, которые пройдут в июне 2023 года. Официальные лица на условиях анонимности сказали Bloomberg, что Швеция «сделала недостаточно для удовлетворения требований Турции», а повестка дня турецкого парламента расписана до конца года.

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При этом Турция удовлетворена сотрудничеством с Финляндией, но намерена голосовать по обеим заявкам одновременно.



Источники Bloomberg также заявили, что перед визитом в Турцию генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга в четверг Анкара настаивает на «решительных шагах», в первую очередь со стороны Швеции.



Турция и Венгрия остаются единственными из 30 стран НАТО, которые до сих пор не ратифицировали заявки на вступление Финляндии и Швеции в Альянс. Венгрия может провести голосование до конца года.

29 июня НАТО официально пригласила Швецию и Финляндию в Альянс. За день до этого Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании, в рамках которого Анкара пообещала не блокировать процесс вступления двух стран в обмен на выполнение ее требований. Протоколы о присоединении должны быть ратифицированы в парламентах 30 стран.