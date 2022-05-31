Обвинил в «стратегической близорукости». Эрдоган обрушился с критикой на страны НАТО и объяснил, зачем Турция блокирует расширение Альянса 31 мая, 13:05 Цей матеріал також доступний українською Эрдоган призвал страны НАТО направить дипломатические усилия на увещевание Швеции и Финляндии, а не Турции (Фото:Presidential Press Office/Handout via REUTERS)

Турция не изменит своей позиции относительно блокады нового расширения НАТО, если Швеция и Финляндия не выполнят ее требования, заявил турецкий президент Реджеп Эрдоган.

Война России против Украины — главные события 31 мая

Эрдоган опубликовал колонку в журнале The Economist, в которой разъясняет позицию Турции, а также критикует ряд стран НАТО за геополитическую недальновидность последних лет.

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НВ пересказывает главные тезисы из этой колонки Реджепа Эрдогана.

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Касаясь событий войны в Украине, президент Турции констатировал, что она «бросила вызов общепринятым представлениям о международном порядке, основанном на правилах; о соперничестве великих держав и о евроатлантической безопасности». «Недавние события также вдохнули новую жизнь в НАТО — возможно, величайший военный союз в истории», — пишет Эрдоган.

Значительную часть своей колонки Эрдоган посвятил аргументации тезиса о том, что с момента своего вступления в Альянс в 1952 году Турция на протяжении 70 лет «была гордым и незаменимым союзником НАТО». Турецкий лидер претенциозно заявил, что в эти десятилетия его страна была «стабилизирующей державой и силой добра» на Ближнем Востоке, Кавказе и в Черноморском регионе, а турецкие войска участвовали во многих миссиях НАТО, «от Косово до Афганистана».

«В то же время наша страна инвестировала миллиарды долларов в свою оборонную промышленность, укрепляя обороноспособность. Этот дополнительный потенциал вылился в разработку военной продукции, которая зарекомендовала себя на различных театрах военных действий, в том числе в Украине», — напомнил Эрдоган, очевидно подразумевая поставляемые в Украину беспилотники Байрактар. Он также подчеркнул, что «возросший потенциал Турции способствовал устойчивости и силе НАТО».

Далее турецкий президент обвинил страны Альянса в том, что они «быстро забыли» о вкладе Турции в миссию коллективной безопасности, «когда их собственной национальной безопасности ничего не угрожало».

«Наши партнеры, которые помнят о важности Турции только в неспокойные времена, подобные кризису на Балканах, ошибочно полагали, что долгосрочная стабильность может быть достигнута без Турции. Таким образом, после устранения непосредственной угрозы, они игнорировали геополитические реалии и потенциальные угрозы, которые могли возникнуть в регионе. Излишне говорить, что такие несбыточные мечты оказались недолговечными вследствие международных кризисов», — заявил Эрдоган.

Он раскритиковал тех политиков, которые в последние годы назвали НАТО «устаревшей» организацией, переставшей служить своей цели — включая Эммануэля Макрона, заявившего в 2019 году, что Альянс переживает «смерть мозга». «Те же люди поставили под сомнение роль Турции в НАТО. Эта смесь чрезвычайного стремления принимать желаемое за действительное и крайней стратегической близорукости стоила Альянсу многих лет», — убежден Эрдоган. Он также подчеркнул, что Турция всегда считала такую позицию отдельных членов НАТО «недальновидной, а порой и безрассудной». «Наоборот, мы подчеркивали важность НАТО и призвали государства-члены предпринять необходимые шаги, которые бы включали в себя обновление миссий НАТО, в ответ на возникающие угрозы и ради адаптации организации к новым геополитическим и глобальным вызовам. Этот призыв также соответствовал реакции нашей страны на углубляющуюся нестабильность международной системы», — отметил турецкий президент. Он заявил, что Турция «была права, когда просила членов НАТО подготовиться к грядущим геополитическим вызовам» и когда настаивала, что эта организация будет приобретать все большее значение.

В этом контексте Эрдоган раскритиковал НАТО за «недостаточные коллективные усилия в отношении борьбы с терроризмом — несмотря на прямые нападения на многие государства-члены Альянса». «Мы хотели лучшей кооперации НАТО в области разведки и в военных вопросах — в том, что касается проблемы террористических организаций. Не только для предотвращения террористических атак, но и для пресечения финансирования и вербовки террористов в пределах границ НАТО. Мы по-прежнему привержены этой позиции», — заявил Эрдоган, подводя мысль к главными причинам блокирования Турцией заявок Швеции и Финляндии.



Апеллируя к проблеме терроризма, Эрдоган дал понять, что настаивает на праве своей страны выдвигать двум скандинавским государствам требования о выдаче представителей Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической.

«Поскольку все союзники по НАТО признают исключительную важность Турции в Альянсе, очень прискорбно, что некоторые члены не в полной мере осознают определенные угрозы для нашей страны, — заявил турецкий президент. — Турция утверждает, что прием Швеции и Финляндии влечет за собой риски как для ее собственной безопасности, так и для будущего всей организации. Мы имеем полное право ожидать, что те страны, которые надеются, что вторая по величине армия НАТО [турецкая — прим. ред.] встанет на их защиту в соответствии с 5-й статьей [устава Альянса], воспрепятствуют вербовке, сбору средств и пропагандистской деятельности РПК, которую Европейский Союз и Америка считают террористической организацией».

Далее Эрдоган от имени Турции перечислил требования Анкары для разблокирования процедуры расширения НАТО:

страны-кандидаты [Швеция и Финляндия] должны пресечь деятельность « всех террористических организаций» и экстрадировать членов этих организаций ( «Мы предоставили властям этих стран четкие доказательства и ожидали от них действий», — заявил президент Турции);

всех террористических организаций» и экстрадировать членов этих организаций «Мы предоставили властям этих стран четкие доказательства и ожидали от них действий», — заявил президент Турции); эти страны обязаны « поддерживать антитеррористические операции членов НАТО» ( «Терроризм представляет собой угрозу для всех членов, и страны-кандидаты должны осознать эту реальность, прежде чем примкнуть к Альянсу. Если они не предпримут необходимых шагов, Турция не изменит своей позиции по этому вопросу», — настаивает Эрдоган);

поддерживать антитеррористические операции членов НАТО» «Терроризм представляет собой угрозу для всех членов, и страны-кандидаты должны осознать эту реальность, прежде чем примкнуть к Альянсу. Если они не предпримут необходимых шагов, Турция не изменит своей позиции по этому вопросу», — настаивает Эрдоган); Турция настаивает на отмене « всех форм эмбарго на поставки оружия, таких как эмбарго, введенное Швецией в отношении моей страны» — поскольку они « несовместимы с духом военного партнерства под эгидой НАТО».



Резюмируя позицию Турции, Эрдоган заявил, что ее решение блокировать вступление Швеции и Финляндии «представляет собой решительный шаг от имени всех наций, которые на сегодняшний день стали мишенью террористических организаций». «В конце концов, у терроризма нет религии, нации или цвета кожи. Тот факт, что каждое государство-член НАТО решительно противостоит любой организации, стремящейся нанести вред гражданскому населению, является одной из ключевых целей НАТО. Ни одна страна не имеет никаких привилегий в этом отношении», — пишет Эрдоган.

Он подчеркнул, что Турция «открыта для всех форм дипломатии и диалога», однако дал понять, что призывает НАТО направить такие переговорные усилия «на то, чтобы убедить кандидатов изменить свою позицию». Отдельно Эрдоган отметил, что «ни одна страна, не желающая бороться с терроризмом», не сможет диктовать властям Анкаре, «что им следует делать». «Мы считаем, что репутация и авторитет Альянса окажутся под угрозой, если члены НАТО будут следовать двойным стандартам в отношении борьбы с терроризмом», — резюмировал Эрдоган.

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