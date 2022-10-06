Вопрос национальной обороны. Финляндия не планирует вступать в НАТО отдельно от Швеции — министр 6 октября, 13:30 Антти Кайкконена (Фото:Lehtikuva/Antti Yrjonen via REUTERS)

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконена заявил, что Финляндия остается рядом со Швецией в процессе подачи заявки на членство в НАТО.

Об этом сообщает Yle.

«Поскольку мы начали проект НАТО с нашим близким партнером Швецией, мы вместе проложим этот путь вперед. У нас нет других планов», — сказал он.

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Министр добавил, что одновременное членство Финляндии и Швеции в НАТО имеет решающее значение для национальной обороны.

Членство требует единогласного одобрения всех 30 государств-членов. Все, кроме Турции и Венгрии, уже ратифицировали заявки двух стран.

Турция стояла на пути двух скандинавских стран по пути в НАТО, рассматривая, в частности, членство Швеции в качестве проблемы.

29 июня НАТО официально пригласила Швецию и Финляндию в Альянс. За день до этого Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании, в рамках которого Анкара пообещала не блокировать процесс вступления двух стран в обмен на выполнение ими ее требований.

Российский диктатор Владимир Путин угрожает «зеркальным ответом» на размещение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции.

5 июля министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде подписали протоколы о вступлении стран в Североатлантический альянс.