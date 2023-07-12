После войны договоренности о вступлении Украины в НАТО будут пересмотрены — Столтенберг 12 июля, 18:41 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Ив Герман)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что после окончания российской войны необходимо будет пересмотреть договоренности относительно Украины, которые были достигнуты на саммите Альянса в Вильнюсе.

Об этом сообщает РБК Украина.

«Когда завершится война, договоренности, которые были достигнуты сегодня, будут пересмотрены в будущем, а также будут внесены определенные поправки, в том числе и к пути Украины в НАТО», — сказал генсек НАТО.

Видео дня

По словам генсека, все согласны с тем, что будущее Украины только в НАТО, но решение нельзя принять до окончания войны.

«Мы согласовали практический и политический инструментарий, чтобы Украина приближалась к НАТО. Все сейчас имеют общее понимание, что любое решение нельзя принять до окончания войны», — подчеркнул он.

Саммит НАТО в Вильнюсе — последние новости

В саммите в столице Литвы 11−12 июля принимают участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции (разблокировать членство последней накануне согласилась Турция). На саммит лично прибыл президент Владимир Зеленский.

Украина рассчитывала получить на саммите четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

11 июля Столтенберг заявил, что Украина станет членом НАТО и присоединится к Альянсу без ПДЧ, она получит приглашение, когда на это согласятся союзники и «будут выполнены условия».