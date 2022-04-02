38-й день войны — главное. РФ осуществила ракетные удары по Полтаве и области, оккупанты несут значительные потери на Донбассе 2 апреля, 07:52 Цей матеріал також доступний українською Житель Бучи Киевской области едет на велосипеде рядом с уничтоженными гражданскими автомобилями (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Суббота, 2 апреля — 38-й день полномасштабной войны России против Украины. Оккупанты нанесли ракетные удары по Полтаве и области, а также обстреляли окраину Кривого Рога Днепропетровской области. Российские войска продолжают отступление на отдельных направлениях, продолжая атаковать на Донбассе и неся при этом значительные потери.

НВ следит за главными событиями нового дня войны



07:07 Оккупанты нанесли ракетные удары по Полтаве и области: пострадали инфраструктурные объекты и жилые дома

Ночью российские оккупанты обстреляли Полтавскую область. Как сообщил мэр Полтавы Александр Мамай, в городе был нанесен ракетный удар по одному из инфраструктурных объектов.

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Кроме того, в Кременчуге утром было много ударов по инфраструктурным объектам и жилым домам.





Оперативная информация по состоянию на 06:00 от Генштаба ВСУ

РФ продолжает отвод войск на отдельных направлениях, вероятно, с целью усиления группировки для наступления на Слобожанском, Донецком и Луганском направлениях.

Российские войска и подразделения в непризнанной Приднестровско-Молдавской республике ( оккупированная часть Молдовы) намерены показать готовность к наступлению и, возможно, к участию в боевых действиях против Украи.

оккупированная часть Молдовы) намерены показать готовность к наступлению и, возможно, к участию в боевых действиях против Украи. Оккупанты продолжают нести существенные потери в Луганской области. В больницу города Алчевск из района ведения боевых действий вблизи населенного пункта Попасная поступило около 30 раненых военных. За прошедшую неделю безвозвратные потери личного состава в подразделениях так называемого 2-го армейского корпуса составили около 800 человек. Погибших оставляют на поле боя.



Группировкой войск Вооруженных Сил Украины на Донецком и Луганском направлениях за сутки отразили девять вражеских атак. Украинские военные уничтожили восемь танков, 44 боевых бронированных машин, 16 единиц автомобильной техники и 10 артиллерийских систем.

06:45 Россия за последние дни потеряла более 50 единиц бронетехники и автомобилей в Черниговской области — Генштаб

В течение последних нескольких дней Россия в Черниговской области потеряла более 50 единиц бронированной и автомобильной техники.



Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Facebook, опубликовав более десятка фотографий в подтверждение своих слов.

Отмечается, что украинские защитники громили российских оккупантов в разных районах данной области.





05:39 Зеленский о взрыве нефтебазы в Белгороде: «Не обсуждаю свои приказы как Верховного главнокомандующего»

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал атаку по нефтебазе в российском Белгороде.

В интервью Fox News украинского лидера спросили, не совершили ли данную атаку Вооруженные силы Украины.

«Извините, я не обсуждаю ни один из моих приказов как Верховного главнокомандующего», — ответил Зеленский.

По его словам, есть вещи, которыми он делится только с военнослужащими Вооруженных сил Украины, и когда они разговаривают с ним.

04:00 Уничтожение объектов в Белгороде усложнит атаку россиян на Харьков — Минобороны Британии

Министерство обороны Великобритании сообщает, что уничтожение складов с боеприпасами и нефтебазы в российском Белгороде еще больше усложнит попытки россиян атаковать Харьков.

В Минобороны отметили, что уничтожение двух объектов усложнит «и без того растянутые логистические цепочки» российских оккупантов.

«Вероятная потеря поставок топлива и боеприпасов с этих складов даст дополнительную краткосрочную нагрузку на и без того растянутые логистические цепи РФ. Особенно может пострадать поставки российских войск, которые окружают Харьков в 60 километрах от Белгорода», — заявили в Минобороны Британии.



03:15 Мэр Рубежного перешел на сторону оккупантов

Мэр Рубежного Луганской области Сергей Хортив заявил о поддержке российских оккупантов.

В интернете появилось видео с Хортивым, который рассказывает о том, что украинская армия «проводит геноцид населения», а российские оккупанты пришли в Украину, «чтобы защитить детей, женщин и пожилых людей».

В комментарии российским пропагандистам Хортив сообщил, что находится на территории ОРДЛО из-за того, что «его пытались убить».

Сергей Хортив перестал выходить на связь еще 4 марта. После этого руководитель Луганской области Сергей Гайдай назначил руководить Рубежным председателя Северодонецкой РГА Романа Власенко.



01:51 «Готовьте прописку в Ростове». Зеленский предупредил предателей, которые сотрудничают с оккупантами

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил предателей, которые на временно захваченных территориях сотрудничают с российскими оккупантами.

Глава государства подчеркнул, что всех предателей будет ждать ответственность.

«Мое сообщение для них простое: ответственность за коллаборацию неотвратима. Завтра или послезавтра — это вопрос второстепенный. Главное — неизбежность того, что справедливость будет восстановлена. Поэтому каждый, кто пошел в „гауляйтеры“, может уже делать себе прописку где-нибудь в Ростове. А за сотрудничество с ними или с оккупантами будут проблемы. Это последнее предупреждение», — заявил президент.



2:46 Оккупанты из Градов обстреляли окраину Кривого Рога

Глава военной администрации Кривого Рога Днепропетровской области Александр Вилкул заявил, что российские оккупанты обстреляли из установок Град окраины города.

«Обстреляли Градами въезд в Ингулец. Горит заправка», — заявил Вилкул.

01:45 Россия готовится к новым ударам — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что, хотя российские оккупанты отступают на севере Украины, они сгоняют силы на Донбасс и Харьковское направление и готовятся к новым ударам.

В новом обращении глава государства рассказал, что на севере продолжается «медленное, но заметное» отступление россиян: где-то их с боями выгоняют украинские защитники, где-то они уходят сами. Отступая, оккупанты минируют дома, технику и даже тела убитых и продолжают бомбардировки, поэтому вернуться к обычной жизни на освобожденных территориях пока нельзя.

«На востоке нашей страны ситуация остается крайне сложной. Российские военные нагоняют на Донбасс, на Харьковское направление. Они готовятся к новым мощным ударам. Мы готовимся к еще более активной обороне. Используем все возможности — как внутренние, так и внешние… Впереди — сложные сражения. Сейчас еще нельзя думать, что мы уже прошли все испытания. Мы все хотим победы. Но когда она будет, каждый это увидит. Каждый это почувствует — что наступает мир», — подчеркнул Зеленский.

01:18 За вечер пятницы с территории Беларуси запустили более 30 ракет по Украине

Белорусские СМИ сообщили, что за вечер пятницы, 1 апреля, с территории Беларуси по Украине было запущено более 30 ракет.

Начиная с 19:36 до 23:20 запуски ракет проводились каждые 3−5 минут.

СМИ предполагают, что запусками ракет оккупанты пытаются прикрыть отвод части войск из северных частей Украины.

Также на территории Беларуси было зафиксировано появление новой военной техники. На аэродром в Мачулищах прилетел Ил-76 ВКС РФ, а в Минске заметили колонну ЗРК С-300.

Беларусь с первых дней полномасштабной войны России против Украины активно используется оккупантами. С территории страны запускаются российские ракеты, вводятся войска. Официально белорусская армия не присоединилась к войне против Украины.

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