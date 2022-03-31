Зеленский провел переговоры с Эрдоганом. Он предложил организовать встречу с Путиным в Турции

31 марта, 22:08
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Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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«Провел очередной разговор с настоящим другом Украины, президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Отметил высокий уровень организации переговоров делегаций в Стамбуле. Согласовали дальнейшие шаги на пути к достижению мира. Благодарен за готовность Турции стать гарантом безопасности нашего государства!» — сообщил глава государства в Twitter.

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https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1509590573778452487
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Как пишет CNN Turk, во время разговора Эрдоган отметил, что встреча украинской и российской делегаций в Стамбуле «придала значимый импульс процессу прекращения войны и установления мира». Также он повторил, что предлагает провести встречу Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным в Турции.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что Зеленский и Путин могут встретиться, как только украинская и российская делегации закончат работу над документами.

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Ранее Реджеп Эрдоган заявил, что Турция готова стать одним из гарантов безопасности Украины после «уточнения деталей».

29 марта в Стамбуле (Турция) прошел очередной раунд переговоров делегаций Украины и России. После их завершения украинская делегация сообщила подробности идеи новой системы гарантий безопасности для Украины на фоне полномасштабного вторжения России.

Глава украинской делегации Давид Арахамия рассказал, что Украина хочет видеть гарантами страны Совета Безопасности ООН, в том числе Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Другие страны смогут присоединиться к гарантиям безопасности по своему желанию.

Украина хочет получить от стран-подписантов гарантии безопасности, которые будут жестче, чем 5 статья НАТО. Государства будут обязаны оказать помощь Украине в случае военной агрессии.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Турция Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Зеленский Украина-Турция Война России против Украины

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