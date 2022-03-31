Турция готова стать гарантом безопасности Украины, но после уточнения деталей — Эрдоган 31 марта, 17:55 Цей матеріал також доступний українською Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности стать одной из стран, которые гарантируют безопасность Украины. При этом он отметил, что на такой шаг Анкара пойдет после уточнения деталей.

Война России против Украины — главные события 31 марта



Об этом сообщает NTV.

«Мы (Турция — ред.) можем быть одной из стран-гарантов в части обеспечения безопасности Украины. Однако, конечно, детали этого должны быть уточнены», — цитирует издание заявление Эрдогана.

Видео дня

Турецкий лидер также заявил о неизменности позиции Анкары в отношении санкций против России.

«Никаких действий против Турции со стороны России в рамках этой цепочки санкций не предпринималось», — добавил Эрдоган.

После завершения 29 марта переговоров украинской и российской сторон украинские переговорщики сообщили подробности об идее новой системы гарантий безопасности для Украины.

Слушайте подкаст на эту тему

Глава переговорной группы Давид Арахамия заявил, что Украина хочет видеть гарантами безопасности страны Совета Безопасности ООН, в частности, Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль, и к ним могут при желании присоединиться другие страны.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.