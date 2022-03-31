Турция готова стать гарантом безопасности Украины, но после уточнения деталей — Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности стать одной из стран, которые гарантируют безопасность Украины. При этом он отметил, что на такой шаг Анкара пойдет после уточнения деталей.
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Об этом сообщает NTV.
«Мы (Турция — ред.) можем быть одной из стран-гарантов в части обеспечения безопасности Украины. Однако, конечно, детали этого должны быть уточнены», — цитирует издание заявление Эрдогана.
Турецкий лидер также заявил о неизменности позиции Анкары в отношении санкций против России.
«Никаких действий против Турции со стороны России в рамках этой цепочки санкций не предпринималось», — добавил Эрдоган.
После завершения 29 марта переговоров украинской и российской сторон украинские переговорщики сообщили подробности об идее новой системы гарантий безопасности для Украины.
Глава переговорной группы Давид Арахамия заявил, что Украина хочет видеть гарантами безопасности страны Совета Безопасности ООН, в частности, Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль, и к ним могут при желании присоединиться другие страны.
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