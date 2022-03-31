Эрдоган анонсировал переговоры с Зеленским и Путиным
Эрдоган открывал очередной раунд переговоров Украины и РФ, который принимала Турция (Фото:ОПУ)
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет отдельные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным на текущей неделе.
Об том он сказал во время визита в Узбекистан, пишет Daily Sabah.
«Я полон решимости провести переговоры как с господином Путиным, так и с господином Зеленским, как только вернусь. На этих встречах мы выразим им обоим благодарность от себя лично и от имени моего народа и скажем: „Наша цель — свести вас как можно скорее“. Я надеюсь, что в момент их встречи мы получим от них историческую справку», — отметил он.
Эрдоган добавил, что Турция готова будет принять встречу Зеленского и Путина.
«Но до этого очень важно обеспечить временное прекращение огня», — резюмировал он.
29 марта в Стамбуле (Турция) начались переговоры делегаций Украины и России. По их итогам Украина предложила договор о гарантиях безопасности.
Президент Турции Реджип Тайип Эрдоган заявил, что прогресс на переговорах позволит устроить личную встречу Зеленского и Путина.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что президент Зеленский и Путин могут встретиться, как только украинская и российская делегации закончат работу над документами.
В Госдепе США пока не считают, что Путин готов идти на компромиссы.
Зеленский систематически заявлял, что готов лично встретиться с Путиным.
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