Эрдоган анонсировал переговоры с Зеленским и Путиным 31 марта, 15:38 Цей матеріал також доступний українською Эрдоган открывал очередной раунд переговоров Украины и РФ, который принимала Турция (Фото:ОПУ)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет отдельные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным на текущей неделе.

Об том он сказал во время визита в Узбекистан, пишет Daily Sabah.

«Я полон решимости провести переговоры как с господином Путиным, так и с господином Зеленским, как только вернусь. На этих встречах мы выразим им обоим благодарность от себя лично и от имени моего народа и скажем: „Наша цель — свести вас как можно скорее“. Я надеюсь, что в момент их встречи мы получим от них историческую справку», — отметил он.

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Эрдоган добавил, что Турция готова будет принять встречу Зеленского и Путина.

«Но до этого очень важно обеспечить временное прекращение огня», — резюмировал он.

29 марта в Стамбуле (Турция) начались переговоры делегаций Украины и России. По их итогам Украина предложила договор о гарантиях безопасности.

Президент Турции Реджип Тайип Эрдоган заявил, что прогресс на переговорах позволит устроить личную встречу Зеленского и Путина.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что президент Зеленский и Путин могут встретиться, как только украинская и российская делегации закончат работу над документами.

В Госдепе США пока не считают, что Путин готов идти на компромиссы.

Зеленский систематически заявлял, что готов лично встретиться с Путиным.

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