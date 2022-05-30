«Будем продолжать». Глава МИД Франции анонсировала новые поставки САУ Caesar Украине 30 мая, 16:49 Цей матеріал також доступний українською Катрин Колонна посетила Бучу (Фото:Edgar Su/Reuters)

Министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна анонсировала новые поставки самоходных артиллерийских установок Caesar украинской армии.

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Об этом она сказала на брифинге с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

По словам французского министра, Париж знает, какие потребности Украины и какие есть возможности, чтобы ответить на эти заявки.

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«Напомню, что недавно президент Республики подтвердил такой запрос от президента Зеленского продолжать нашу помощь в военном плане. Как вы знаете, господин министр, скоро будут новые поставки САУ Caesar, и мы будем продолжать в этом контексте сотрудничество», — добавила она.

Колонна прибыла в Украину 30 мая и посетила Бучу. Это ее первый визит в страну на этом посту.

Во время визита она передаст украинским властям оборудование для обеспечения гражданской безопасности — пожарные машины и машины скорой помощи, подаренные Францией.

В конце апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж отправит Украине самоходные артиллерийские установки Caesar. Их количество он не назвал.

В конце мая министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что САУ уже используются на поле боя в Украине против российских оккупантов.

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