Парк западной артиллерии пополняется. В Украину поступили современные самоходные артиллерийские установки 155-мм калибра 28 мая, 12:15 Цей матеріал також доступний українською Одна из модификаций американской САУ M109A6 (Паладин) во время войны в Ираке (Фото:Spc. Gregory Gieske)

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал беспрецедентной кооперацию государств-партнеров, предоставляющих Украине вооружение и технику. Он также рассказал о новых образцах западного вооружения, которые уже используются на фронте в Украине.

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По словам Резникова, на передовой «уже успешно работают» три вида 155-мм артиллерии — гаубицы М777, гаубицы FH70, САУ CAESAR. «Представить это еще в марте было просто невозможно», — констатировал министр.

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К тому же парк артиллерии 155-мм калибра пополняется: в Украину уже поступили САУ М109 одной из модификаций. «Это очень качественная техника. И ее поступление стало результатом кооперации нескольких стран», — рассказал Резников. Вероятно, речь идет о M109A7 — модернизированном варианте американской самоходной гаубицы Паладин (M109A6 Paladin). О поступлении САУ такого образца в ВСУ сообщил сегодня журналист Роман Цымбалюк.

Среди последних поступлений также более 100 американских БПЛА разных типов.



«В публичном пространстве все больше отзывов наших воинов, получивших опыт использования в боевых условиях тяжелого вооружения иностранного производства. Я рад, что львиная доля этих отзывов очень положительна. Благодаря мастерству наших защитников и защитниц, российские оккупанты получают отпор, которого не ожидали», — добавил Резников.

Он также анонсировал, что береговая оборона Украины будет не просто усилена ракетами Harpoon — «их будут применять подготовленные украинские команды». «Уверен, что боевое братство Гарпунов и наших Нептунов поможет освободить и снова сделать наше Черное море безопасным, в том числе надежно защитить нашу Одессу», — надеется глава Минобороны.

По его словам, предоставление этих ракет также стало результатом сотрудничества нескольких государств, что позволило Украине получить Гарпуны от датских партнеров с участием «британских друзей». Среди них Резников особо отметил «лидерство и особые усилия» министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

«Как и любой министр на моем месте, я бы хотел, чтобы оружия было гораздо больше и еще позавчера. Ибо речь идет о жизни наших людей. В то же время надо отдавать себе отчет: за последние полтора месяца, например, мы получили больше артиллерийских снарядов образца НАТО, чем есть в пределах досягаемости снарядов советских образцов! — заявил Резников. — Главное — мы уже получили больше, чем могут произвести в течение 6 месяцев все заводы дружественных стран, где остались линии по производству боеприпасов советского типа. И получим еще. Ведь количество артиллерийского вооружения будет расти».

Он также заверил, что в ожидании новых поставок оружия Украина одновременно борется «за увеличение объемов, за расширение номенклатуры оружия, которое мы получим, и о котором будем отчитываться совсем скоро».

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