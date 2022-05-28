Танки, боевые машины десанта и грузовик. Генштаб показал, как гаубицы Caesar уничтожают оккупантов и технику РФ 28 мая, 15:30 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные уже эффективно уничтожают оккупантов РФ с помощью САУ Caesar (Фото:Генеральный штаб ВСУ/Facebook)

Украинские воины-артиллеристы Группировки Объединенных сил уже хорошо освоили французские самоходные артиллерийские установки Caesar и эффективно уничтожают российских оккупантов.

Война России против Украины — главные события 28 мая

Об этом сообщает Генштаб Вооруженных cил Украины, опубликовав фото.

Так, три боевых экипажа из состава отдельной артиллерийской бригады Запорожская Сечь нанесли огневое поражение по противнику 155-мм снарядами.

Видео дня

Фото: Генеральный штаб ВСУ/Facebook

Фото: Генеральный штаб ВСУ/Facebook

«Все быстро и четко. Прибыли на позицию… 50 сек — „к бою“, дальность — 22 110 метров, 4-5 выстрелов в минуту, 55 сек — „отбой“, исчезли!» — рассказали в Генштабе о процессе ликвидации.

Фото: Генеральный штаб ВСУ/Facebook

Фото: Генеральный штаб ВСУ/Facebook

Как результат, украинские защитники смогли уничтожить два танка, две боевые машины десанта (БМД) и грузовик с боекомплектом российских военных преступников.

Фото: Генеральный штаб ВСУ/Facebook

Фото: Генеральный штаб ВСУ/Facebook

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил о начале использования украинскими военными САУ на передовой 25 мая.

Caesar — это самоходная артиллерийская установка нового поколения. Она дает возможность поражать противника на расстоянии 20 км и больше линии фронта с высокой точностью. Для стрельбы используются несколько типов боеприпасов калибра 155-мм, применяемых в странах НАТО.

28 мая министр обороны Алексей Резников рассказал о новых образцах западного вооружения, которые уже используются на фронте в Украине, и назвал беспрецедентной кооперацию государств-партнеров, предоставляющих Киеву вооружение и технику. В частности, по его словам, кроме Caesar, на передовой уже успешно работают еще два вида 155-мм артиллерии — гаубицы М777 и гаубицы FH70.

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