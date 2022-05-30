Глава МИД Франции прибыла в Украину 30 мая, 09:48 Цей матеріал також доступний українською Катрин Колонна впервые в Украине в качестве главы МИД Франции (Фото:Catherine Colonna/Twitter)

В понедельник, 30 мая, министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна прибыла в Украину.

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«Только что прибыла в Украину, чтобы оказать поддержку Франции украинскому народу», — сообщила она в своем Twitter.

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В пресс-службе МИД Франции уточнили, что Колонна посетит Киев и Бучу. Это ее первый визит в Украину на этом посту.

«Этой поездкой министр хочет продемонстрировать солидарность Франции с украинским народом и ее полную решимость усилить поддержку Украины перед лицом российской агрессии, как в гуманитарном и финансовом плане, так и в плане поставок оборонного вооружения», -отметили во французском дипломатическом ведомстве.

Во время визита она передаст украинским властям оборудование для обеспечения гражданской безопасности — пожарные машины и машины скорой помощи, подаренные Францией.

Колонна также встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и президентом страны Владимиром Зеленским.

С середины марта Киев посетили ряд представителей стран Запада, среди которых также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

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