Глава МИД Франции посетила Бучу 30 мая, 14:01 Цей матеріал також доступний українською Катрин Колонна приехала в Украину и посетила Бучу (Фото:Алексей Кулеба/Telegram)

Министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна во время своего визита в Украину посетила Бучу Киевской области.

Война России против Украины — главные события 30 мая

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

«Буча — символ преступлений российской армии против человечности. Замученные мирные жители, многочисленные случаи разрушений жилищной инфраструктуры и мародерства россиян — то, что мир никогда не должен забыть», — отметил он.

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Колонна прибыла в Украину 30 мая. Это ее первый визит в страну на этом посту.

Во время визита она передаст украинским властям оборудование для обеспечения гражданской безопасности — пожарные машины и машины скорой помощи, подаренные Францией.



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