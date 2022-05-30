Глава МИД Франции посетила Бучу
Катрин Колонна приехала в Украину и посетила Бучу (Фото:Алексей Кулеба/Telegram)
Министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна во время своего визита в Украину посетила Бучу Киевской области.
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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
«Буча — символ преступлений российской армии против человечности. Замученные мирные жители, многочисленные случаи разрушений жилищной инфраструктуры и мародерства россиян — то, что мир никогда не должен забыть», — отметил он.
Колонна прибыла в Украину 30 мая. Это ее первый визит в страну на этом посту.
Во время визита она передаст украинским властям оборудование для обеспечения гражданской безопасности — пожарные машины и машины скорой помощи, подаренные Францией.
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