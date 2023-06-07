Путин все еще думает, что россияне могут победить украинцев, европейцев и американцев количеством — экс-глава ЦРУ 7 июня, 18:03 Владимир Путин во время совещания с Совбезом РФ по видеосвязи, 2 июня 2023 года (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)

Дэвид Петреус, ранее возглавлявший ЦРУ и Центральное Командование Вооруженных сил США, в интервью NV высказал мнение, что российский диктатор Владимир Путин все еще думает, что россияне могут победить украинцев, европейцев и американцев количеством.

«Сейчас Путин все еще думает, что россияне могут победить украинцев, европейцев и американцев на поле боя количеством. Украинцы на поле боя, а европейцы и американцы тем, что мы продолжаем предоставлять, должны доказать, что он ошибается», — подчеркнул Петреус в интервью NV, говоря о важности украинского контрнаступления.

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По мнению экс-главы ЦРУ, также нужно усилить санкции и экспортный контроль, чтобы доказать российскому диктатору, что «он ошибается, когда речь идет о возможности российской экономики терпеть эту войну и сохранять промышленный потенциал».

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Ранее издание The Moscow Times сообщило, что первый заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, член партии Единая Россия Константин Затулин констатировал провал так называемой «сво».

По его словам, РФ не удалось достичь ни одной из целей, которые поставил российский диктатор Владимир Путин во время вторжения в Украину.

Официально было заявлено, что Россия собирается добиться «денацификации, демилитаризации и нейтралитета Украины», а также «защитить» жителей Донбасса, напомнил депутат.

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«Вопрос — останется ли Украина под руководством Зеленского или его преемников существовать по итогам всего происходящего или нет? Останется, потому что сил для того, чтобы это преодолеть, при той поддержке, которая им оказывается, — на самом деле не хватает», — уточнил Затулин.

Он отметил, что, хотя руководство России и не высказывается на эту тему, оно «дает понять», что осознает сложившуюся ситуацию.

В то же время, политолог и публицист Виталий Портников считает, что Путин имеет «четкое понимание, сколько лет ему нужно для того, чтобы украинский народ исчез как фактор, по крайней мере, на этих землях (на территории Украины — ред.)».