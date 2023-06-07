Остановят ли россиян неудачи на войне с Украиной 7 июня, 15:22

Несмотря на неудачи, которые россияне потерпели в этой войне, их уверенность в собственных силах все еще находится на довольно высоком уровне

В ноябре 2021 года, незадолго до начала полномасштабной агрессии РФ, директор ЦРУ Уильям Бернс посетил Москву, где встретился с российскими высокопоставленными чиновниками. Он предупредил их, что если Россия нападет на Украину, то Запад ответит решительно, последствия чего для России будут серьезными. По словам американского посла, который присутствовал на этой встрече, россияне отреагировали на предостережение очень самоуверенно. Николай Патрушев, секретарь совета безопасности РФ, заявил, что российская армия настолько модернизирована, что теперь может бросить вызов даже армии США, и для них «не будет проблемой сделать то, что они хотят сделать». Бернс, вернувшись в Америку, доложил Байдену, что Путин, фактически, решил захватить Украину, и россияне абсолютно уверены в том, что их победа будет быстрой.

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Читая эти свидетельства, которые были опубликованы в декабре прошлого года журналистами The New York Times, я не мог сдержать скептической улыбки. И не только потому, что знал, что большая часть того «модернизированного» российского войска, которое должно было одержать быструю победу, уже покоится в земле или превратилось в металлолом. Причиной моих эмоций было то, что россияне наступили на грабли, которые на протяжении истории систематически набивали шишки огромному количеству далеко не самых глупых представителей человеческого рода. В современной науке эти грабли называют эффектом чрезмерной уверенности (overconfidence effect): типичному человеку свойственно переоценивать собственные способности, точность своих выводов и считать себя во многих отношениях лучше других людей. Например, в одном из исследований 94% преподавателей колледжа оценили свое преподавательское мастерство как выше среднего, а в другом — около 80% водителей аналогичным образом оценили свое умение управлять автомобилем.

А что же дальше будет с этой самоуверенностью россиян

Можно перечислить огромное количество подобных исследований, вывод которых идентичен — мы склонны переоценивать себя по многим параметрам, что создает почву для чрезмерно самоуверенного поведения. Эта самоуверенность стала причиной многих неудачных войн, банкротств, проваленных проектов и неудачных браков: переоценивая собственные силы, люди берутся за дела, которые им не под силу, и даже неудачи не всегда заставляют их пересмотреть собственную самооценку.

Поэтому поведение россиян накануне войны меня совершенно не удивляет. Оно настолько типично, что, пожалуй, станет новым классическим примером для учебников, рассказывающих об эффекте чрезмерной уверенности. Сейчас же, более актуальным является вопрос, а что же дальше будет с этой самоуверенностью россиян и что она готовит нам в будущем?

Здравый смысл подсказывает, что когда реальность начинает противоречить нашим самоуверенным выводам, то мы их меняем. Однако у человеческой головы свои правила — то, что подтверждает наши убеждения и желания, она воспринимает более охотно, чем информацию, которая этому противоречит. Поэтому есть все основания полагать, что несмотря на неудачи, которые россияне потерпели в этой войне, их уверенность в собственных силах все еще находится на довольно высоком уровне. Они просто игнорируют неприятную правду, а вместо этого сосредотачиваются на тех достижениях, которые все же имеют место. К тому же, не забывайте, что они постоянно поддерживают уровень собственной уверенности рассказами о сотом уничтоженном Patriot и трехсотом HIMARS, поэтому есть все основания полагать, что подобная «психотерапия» не дает российской самоуверенности опуститься ниже критического уровня, после которого их вера в собственные силы пошатнулась бы.

Однако даже если дальнейшие неудачи на фронте таки пошатнут российскую самоуверенность и заставят россиян наконец увидеть настоящий уровень собственных сил, то и это не гарантирует, что у них исчезнет желание воевать. Дело в том, что человеческому мышлению присуща еще одна интересная склонность, которая называется «эффектом невозвратных затрат» (sunk cost effect) — стремление продолжать вкладывать усилия и ресурсы в дело, в которое мы уже что-то вложили. Эта склонность может привести к иррациональному поведению, поскольку часто ситуация складывается таким образом, что дело, которым мы занимаеся, уже является неудачным, поэтому вкладываться в него больше нет смысла, потому что это приведет только к новым потерям. Рациональный человек в таком случае остановился бы, поскольку не желает таких потерь. Однако описанная склонность толкает нас к новым вложениям, потому что мы не хотим признать, что прошлые инвестиции ушли в «ничто». Мы не хотим потерять их, поэтому и продолжаем вкладываться в провальное дело, надеясь, что все же добьемся успеха.

Именно нежелание признать, что все вложенное в эту войну было напрасным, может толкать россиян на дальнейшие усилия в войне против Украины. Добровольное отступление будет равносильно признанию, что сотни тысяч их жизней, огромные средства и усилия были потрачены впустую. И здесь уже рядовые граждане могут спросить, а за что же отдали жизнь наши сыновья, за что мы потеряли свой достаток и возможность нормально общаться с цивилизованным миром? Нежелание признать, что все эти потери были напрасными, может заставить даже обычных россиян продолжать вкладываться в эту войну и идти до конца, каким бы он ни был. Ну, и конечно, пропаганда будет поддерживать этот порыв, а население ее охотно будет потреблять, поскольку будет нуждаться в информационном «допинге» чтобы продолжать вкладываться в дело, которое обещает им мало приятного.

Поэтому не стоит ожидать, что дальнейшие неудачи, подорвав самоуверенность россиян, заставят их остановиться. Не факт. У них просто может изменится мотивация к войне и, следовательно, они будут стремиться оправдать потерянные жизни и усилия. Меняет ли это что-то для нас? Вряд ли. Нам в любом случае надо делать свое дело и не надеяться, что те неудачи, которые еще ждут россиян, неизбежно заставят их «прозреть», отказаться от захватнических планов и сесть за стол переговоров, результатом которых будет справедливый мир.

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