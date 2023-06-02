Почему Путин будет идти до конца 2 июня, 16:54 NV Премиум

Но главной предпосылкой является военное поражение России в Украине

Несколько дней назад прочитал сообщение в социальных сетях одного из московитов. По его словам, Россия не уязвима вот в каком смысле: разным регионам и разным городам друг на друга просто наплевать, где там то же «Шебякино», «Щебетино», «Шмякино». Ну разбомбили Белгород, ну и что! Где тот Белгород! Нам на Урале все нормально. И если там что-то произойдет на Урале, то нам, в Москве все нормально.

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Однако именно в этом уязвимость для империи и заключается. Напомню нашим уважаемым читателям, что Уральская Народная Республика — это не фантазии далеких от жизни политологов, а реальности,